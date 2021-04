लकड़ी का पट्टा ठोक रहा था शख्स, जैसे ही मारा पैर, घूमकर लगा मुंह पर, दर्द से निकल पड़े आंसू - देखें Video

लकड़ी का पट्टा ठोक रहा था शख्स, पैर से ठोका, तो घूमकर लगा मुंह पर - देखें पूरा Video

सोशल मीडिया (Social Media) पर एक DIY वीडियो (DIY Video) तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसको देखकर आपको हंसी भी आएगी और दुख भी होगा. एक शख्स खुद ही लकड़ी का पट्टा ठोक रहा था, लेकिन DIY तब गलत हो गया, जब उसने एक तरफ से पट्टे को लात मारी. पट्टा घुमकर सीधे उसके मुंह (Man Gets Smacked In The Face By Wood Plank) पर लगा. वो दर्द के मारे वहीं बैठ गया. दर्द के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे. यह पूरा वीडियो सीसीटीवी पर रिकॉर्ड हो गया. उनकी पत्नी ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था, 'जब पति कुछ फिक्स करने जाए और नहीं कर पाए.' साथ ही उन्होंने हैशटैग डाला, '#keepyourdayjob'