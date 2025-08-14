खाने में मिला मरा हुआ सांप, देख महिला की निकल गई चीखें, VIDEO देख सहमे लोग

Dead snake in food: तेलंगाना से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने लोगों को हैरानी और गुस्से में डाल दिया है. यहां एक महिला ने दावा किया कि उसने एक स्थानीय बेकरी से करी पफ खरीदा और जब घर आकर उसे खोला, तो उसके अंदर एक मरा हुआ सांप निकला. यह घटना न सिर्फ महिला के लिए, बल्कि पूरे इलाके के लिए चौंकाने वाली थी.

कैसे हुआ खुलासा (snake inside curry puff)

जौखीनगर की रहने वाली श्रीशैला नामक महिला बच्चों के लिए और अपने लिए स्नैक्स खरीदने बेकरी गई थी. घर लौटकर जैसे ही उसने एक करी पफ खोला, उसकी आंखें डर और सदमे से फटी रह गईं. पेस्ट्री के अंदर एक मरा हुआ सांप पड़ा था.

पुलिस तक पहुंचा मामला (snake inside curry puff)

घबराई महिला ने तुरंत जडचर्ला पुलिस स्टेशन जाकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. सर्कल इंस्पेक्टर कमलाकर ने बताया कि, शिकायत मिलने के बाद पुलिस टीम ने तुरंत बेकरी का दौरा किया और कर्मचारियों से पूछताछ की. मामले को आगे की जांच के लिए स्थानीय खाद्य निरीक्षक को सौंपा गया है, जो अपनी रिपोर्ट देंगे. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई होगी.

सोशल मीडिया पर गुस्सा और चिंता (Snake in meal)

घटना के बाद पफ के अंदर मरे हुए सांप की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. लोगों ने खाद्य सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए बेकरी मालिक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. कई यूजर्स ने लिखा कि यह लापरवाही किसी की जान तक ले सकती थी.

खाद्य सुरक्षा पर बड़ा सवाल (puff me saap)

इस मामले ने एक बार फिर खाने-पीने की चीजों में साफ-सफाई और गुणवत्ता को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है. जहां कभी खाने में कॉकरोच या चूहा मिलने की खबरें आती हैं, वहीं मरा हुआ सांप मिलना शायद सबसे डरावना मामला है.

