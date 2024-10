बेटी घर में भूल गई AirPods, मां ने एयरपॉड्स Safely ऑफिस पहुंचाने के लिए जो किया, कोई सोच भी नहीं पाएगा

मां तो मां होती है... एक्स पर गुरुग्राम की एक महिला द्वारा शेयर की गई एक पोस्ट ने इस तथ्य को फिर से साबित कर दिया है. वो इसलिए कि बहार बत्रा अपने एयरपॉड्स (AirPods) घर पर भूल गईं और उन्हें इसका एहसास तब हुआ जब वह ऑफिस पहुंच गईं थीं. इसके बाद एकमात्र विकल्प यह था कि उसे अपनी मां से उन्हें डिलीवरी सेवा के जरिए भेजने के लिए कहना पड़ा.

खैर, बहार की मां ने उन्हें एयरपॉड्स भेज भी दिए. लेकिन 'मां-स्टाइल' में. उन्होंने एयरपॉड्स को "सुरक्षित" और किसी का पता न चले, इसलिए उन्होंने एयरपॉड्स को अपनी बेटी के पास एक स्टील 'डब्बा' (कंटेनर) में रखकर डिलीवर करवाया.

पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा है, “आज मैं अपने एयरपॉड्स घर पर भूल गई और मां से कहा कि वे उन्हें डिलीवरी करने वाले शख्स के हाथ सुरक्षित रूप से भेज दें, बिना उसे पता चले कि यह क्या है और उन्होंने इसे एक डब्बे में पैक कर दिया!”

forgot my AirPods at home today and asked mom to send them safely with a delivery guy without him knowing what it is and she packed it in a dabba! IN A DABBA??!! 😭😭😭 pic.twitter.com/SHV3mqlKkt