महीने में लाखों कमा रहा यह कपल, फिर भी इस शहर में नहीं खरीद पा रहा सपनों का घर, जानिए क्यों?

Chennai Couple Dreams Of Owning A Home : घर खरीदना हर किसी का सपना होता है. हर कोई चाहता है कि उसके सिर पर उसके सपनों के घर की छत हो, लेकिन आज की बढ़ती महंगाई में लोगों के लिए घर खरीदना इतना आसान नहीं रह गया है. दिन ब दिन चीजों पर बढ़ते दाम और ईएमआई को भरने के बोझ तले दबे लोग घर खरीदने के सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं. अब एक कपल का ऐसा ही एक मामला सामने आया है. यह कपल महीने का एक लाख रुपये से ज्यादा कमाता है, बावजूद इसके यह घर नहीं खरीद पा रहा है. इस बात का खुलासा एक फाइनेंशियल प्लानर ने अपने एक्स पोस्ट में किया है.



लाखों कमाने के बाद भी नहीं खरीद पा रहे घर (Chennai Couple Earning ₹ 1.5 Lakh)

मशहूर फाइनेंशियल प्लानर डी मुथुकृष्णन ने बताया है कि एक सफल कपल, जिनकी कंबाइंड इनकम प्रति महीने 1.5 लाख रुपये है और वो अपने सपनों का घर नहीं खरीद पा रहे हैं. फाइनेंशियल प्लानर ने यह खुलासा अपने एक एक्स पोस्ट में किया है. फाइनेंशियल प्लानर ने बताया, 'साइकोथेरापिस्ट चेन्नई बेस्ड कपल के दो बच्चे हैं, हसबैंड फुल टाइम जॉब करता है और उसकी पत्नी चाइल्डकेयर में पार्ट टाइम काम करती है, दोनों की कंबाइंड इनकम प्रति महीना 1.5 लाख रुपये है, साइकोथेरापिस्ट 30 मिनट के 500 रुपये चार्ज करता है, वह अपना एक क्लीनिक चलाता है'.

I live in a posh area in Chennai.



There is a successful physiotherapist couple in my area having own clinic, paying EMI.



They are in late thirties.



They charge Rs.500 for 30 minutes of their time. The husband works full time. Wife works only for few hours a days as she has…