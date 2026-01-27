विज्ञापन

20 रुपए की मैगी बेचकर महीने के लाखों कमा रहा है ये लड़का, आप भी जानिए कैसे काम करता है ये बिजनेस

Maggi in Mountains: पहाड़ों पर शायद ही कोई ऐसी दुकान हो जहां पर इसे पर्यटकों को न परोसा जाए. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग पहाड़ों पर मैगी बेचते हैं तो वो कितना कमा लेते हैं? एक कंटेंट क्रिएटर ने इसका जवाब ढूंढ निकाला है.

Maggi In Mountains: पहाड़ों में मैगी बेचने वाले की कमाई जानते हैं आप?

Maggi In Mountains: मैगी खाने में टेस्टी लगती है. लेकिन जब इसको पहाड़ों में खाते हैं तो इसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है. ये हमको भी नहीं पता है कि आखिर इस मैगी का टेस्ट पहाड़ों पर जाकर इतना क्यों बढ़ा जाता है. आपको बता दें कि भारत का ये पसंदीदा इंस्टेंट नूडल ब्रांड अब पहाड़ी ढाबों पर खूब पाया जाता है. उनको भी पता है कि यहां पर आने वाले लोग इसको जरूर मांगेंगे. पहाड़ों पर शायद ही कोई ऐसी दुकान हो जहां पर इसे पर्यटकों को न परोसा जाए. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग पहाड़ों पर मैगी बेचते हैं तो वो कितना कमा लेते हैं? एक कंटेंट क्रिएटर ने इसका जवाब ढूंढ निकाला है.

पहाड़ों में मैगी का स्वाद ज्यादा अच्छा क्यों लगता है

आप भी सोचते होंगे कि जिस मैगी को हम घर में खाते हैं उसका स्वाद पहाड़ों में खाई जाने वाली मैगी से अलग क्यों होता है. लेकिन जब आप पहाड़ों पर इसे खाते हैं तो आप एक लंबी ड्राइव या फिर थकाऊ ट्रेक के बाद किसी स्टॉल पर रूककर खाते हैं. क्योंकि ये आसानी से बन जाती है और इसे बनाने में ज्यादा झंझट नहीं करना पड़ता है और ठंड में गर्मागर्म मैगी खाने को मिलती है तो इस वजह से इस मैगी का स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है. क्या आपने सोचा है कि पहाड़ों में मैगी बेचना क्या सच में एक फायदेमंद बिजनेस है? कंटेंट क्रिएटर बादल ठाकुर ने हाल ही में इस बिजनेस को ट्राई करने का फैसला किया.  

सेटअप और कमाई  

बादल ठाकुर ने पहाड़ों पर एक टैंपरेरी स्टॉल लगाया है. इस सेटअप में उनके पास था एक एलपीजी सिलेंडर और एक मेज से बना था. उन्होंने एक प्लेट मैगी ₹70 में बेची. वहीं उन्होंने चीज मैगी की कीमत 100 रुपए रखी थी. उनको मैगी का 75 ग्राम का एक पैकेट मैगी 15 रुपए में मिलता है. बादल ठाकुर ने बताया कि सिर्फ 4-5 घंटे में उन्होंने लगभग 200 प्लेट मैगी बेच दी है. वीडियो में दिखता है कि पर्यटक उनके छोटे स्टॉल पर झुंड में मैगी खरीदने आते हैं. दिन के आखिरी तक उन्होंने 300 से 350 प्लेट मैगी बेच डाली.  

बादल ठाकुर ने बताया है कि अगर हर प्लेट 70 रुपए में बिकी, तो उन्होंने एक दिन में आसानी से ₹21,000 कमा लिए.  हालांकि इसमें उनका खर्च शामिल नहीं था. जैसे एलपीजी सिलेंडर की लागत, डिस्पोज़ेबल कटलेरी और मैगी के पैकेट का प्राइज. दिन के आखिर में उनका मुनाफा 21,000 से कम ही रहा होगा. लेकिन इसके बाद भी सोशल मीडिया पर यूजर्स उनकी कमाई देखकर काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं. कुछ ने कहा कि अगर महीने के 30 दिन मैगी बेची जाए, तो हर महीने 6 लाख रुपये से भी ज़्यादा कमाए जा सकते हैं.

इसके बाद वीडियो के कमेंट्स सेक्शन में लोगों ने कइ कमेंट किए, एक यूजर ने लिखा “जॉब छोड़ दूँ फिर?” एक यूजर ने मजाक में लिखा “मैं तो चला मैगी बेचने,”. बता दें कि इस वायरल वीडियो को अब तक 3.5 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. तो अब आपने क्या सोचा है कि आप क्या करने की सोच रहे हैं. जॉब करनी है या फिर पहाड़ों में जाकर मैगी बनानी है.

