दुकान के आगे से पुतले हटाकर लड़कियों को किया खड़ा, कपड़े दिखाने के चक्कर में दुकानदार ने चुना ऐसा तरीका, देख हिल गया सोशल मीडिया

Putle Ke Bajay Mahilao Se Karwaya Promotion: कस्टमर को दुकान तक लाने के लिए दुकानदार क्या कुछ नहीं करते. कुछ तरह-तरह के लुभावने डिस्काउंट ऑफर से लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, तो कुछ अतरंगी अंदाज के साथ-साथ देसी जुगाड़ के जरिए पब्लिक को हैरान कर देते हैं. हाल ही में चीन के एक ऐसे ही रिटेल चेन ने अपने ब्रांड को प्रमोट करने के चक्कर में ऐसा तिकड़म भिड़ाया है कि, लोग हक्के-बक्के ही रह गए. अब यूजर्स इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं. नीचे पढ़ें क्या है पूरा माजरा.

आपने आज तक शॉपिंग मॉल या फिर कपड़ों के मार्केट में दुकान के बाहर पुतले (डमी) खड़े देखे होंगे. इन पुतलों पर अच्छे कपड़े चढ़ाकर उनके जरिए लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश की जाती है. दुकानदारों का यह तरीका भले ही पुराना है, लेकिन कारगर बहुत है, लेकिन इससे एक कदम आगे बढ़कर चीन की एक रिटेल चेन ने ऐसा तरीका ढूंढ निकाला है, जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी. दरअसल, रिटेल चेन ने दुकान के बाहर पुतलो के बजाय असली महिलाओं को ही ट्रेडमिल पर दौड़ा दिया. इस आइडिया को जहां कुछ लोग क्रिएटिव बता रहे हैं, वहीं कुछ लोगों को इसमें खामियां भी नजर आ रही है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस नजारे के वीडियो पर अब यूजर्स के ताबड़तोड़ रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. वायरल हो रहे इस वीडियो में शॉपिंग मॉल के अंदर कपड़े की दुकान के बाहर 2 महिलाएं ट्रेडमिल पर वॉक करती नजर आ रही हैं. देखा जा सकता है कि, वह बड़े ही स्टाइल में वॉक करते हुए कपड़ों का प्रमोशन भी कर रही हैं.

यहां देखें वीडियो

A Chinese retail chain has swapped traditional mannequins for real women walking on treadmills, wearing their clothes.



They believe this helps customers see how the garments fit and move on a person.

