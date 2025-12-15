Messi In Delhi Live: लियोनेल मेस्सी सुबह 10:45 बजे दिल्ली पहुंचेंगे, जिसके लिए दिल्ली हाई सिक्योरिटी, हाई-प्रोफाइल मीटिंग्स और उससे भी बड़े दांव के लिए तैयार है. मेस्सी और उनका ग्रुप चाणक्यपुरी के द लीला पैलेस में चेक-इन करेगा, जहां उनके लिए पूरा एक फ्लोर खास तौर पर रिज़र्व किया गया है. अर्जेंटीना की टीम होटल के प्रेसिडेंशियल सुइट्स में रुकेगी, जिनकी कीमत कथित तौर पर 3.5 लाख रुपये से 7 लाख रुपये प्रति रात के बीच है. सूत्रों के अनुसार, होटल स्टाफ को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे मेस्सी के रुकने के बारे में कोई भी जानकारी शेयर न करें.