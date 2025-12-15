विज्ञापन
विशेष लिंक
1 hour ago

Messi In Delhi Live: लियोनेल मेस्सी सुबह 10:45 बजे दिल्ली पहुंचेंगे, जिसके लिए दिल्ली हाई सिक्योरिटी, हाई-प्रोफाइल मीटिंग्स और उससे भी बड़े दांव के लिए तैयार है. मेस्सी और उनका ग्रुप चाणक्यपुरी के द लीला पैलेस में चेक-इन करेगा, जहां उनके लिए पूरा एक फ्लोर खास तौर पर रिज़र्व किया गया है.  अर्जेंटीना की टीम होटल के प्रेसिडेंशियल सुइट्स में रुकेगी, जिनकी कीमत कथित तौर पर 3.5 लाख रुपये से 7 लाख रुपये प्रति रात के बीच है.  सूत्रों के अनुसार, होटल स्टाफ को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे मेस्सी के रुकने के बारे में कोई भी जानकारी शेयर न करें.

Latest and Breaking News on NDTV
Dec 15, 2025 14:27 (IST)
Link Copied
Share

Lionel Messi GOAT India Tour Live: लियोनेल मेस्सी का फैन्स बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार

Dec 15, 2025 14:26 (IST)
Link Copied
Share

Lionel Messi GOAT India Tour Live: लियोनेल मेस्सी दिल्ली पहुंचे, कार्यक्रम 40 मिनट की देरी से शुरू होगा

फुटबॉल फैन्स के लिए खुशखबरी, मेस्सी दिल्ली पहुंच चुके हैं. अरुण जेटली स्टेडियम में कार्यक्रम देरी से शुरू होगा. 

Dec 15, 2025 12:20 (IST)
Link Copied
Share

Lionel Messi GOAT India Tour Live: दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली पहुंचेगे मेस्सी

नई दिल्ली में लियोनेल मेस्सी के फैंस के लिए अच्छी खबर. 2022 फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाले मेस्सी की मुंबई से फ्लाइट दोपहर 12 बजे उड़ान भरेगी.  इसके बाद उनके दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है. 

Dec 15, 2025 12:19 (IST)
Link Copied
Share

Lionel Messi GOAT India Tour Live- PM मोदी से नहीं मिलेंगे मेस्सी

दिल्ली पहुंचने के बाद, लियोनेल मेस्सी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की उम्मीद थी. हालांकि, अब यह मुलाकात नहीं होगी क्योंकि PM मोदी पहले ही जॉर्डन की यात्रा के लिए देश से रवाना हो चुके हैं. 

Dec 15, 2025 10:17 (IST)
Link Copied
Share

Lionel Messi India Tour LIVE Update: दिल्ली पहुंचने में होगी देरी

एयरपोर्ट से NDTV के रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया है कि, लियोनेल मेस्सी की मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट लेट हो गई है. अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर को सुबह 9:15 बजे दिल्ली की फ्लाइट लेनी थी, लेकिन अब इसमें देरी हो गई है.

Dec 15, 2025 09:52 (IST)
Link Copied
Share

Lionel Messi India Tour LIVE Update: रोहित शर्मा भी हैं दिल्ली में, हो सकती है मुलाकात

रिपोर्ट के अनुसार भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा इस समय दिल्ली में हैं. रोहित विजय हजारे ट्रॉफी के लिए दिल्ली में हैं. ऐसे में ये कयास लग रहे हैं कि रोहित शर्मा, मेस्सी से दिल्ली में मिल सकते हैं. 

Dec 15, 2025 09:51 (IST)
Link Copied
Share

Lionel Messi India Tour LIVE Update: क्या कोहली से मिल पाएंगे मेस्सी ?

क्या दिल्ली में विराट कोहली से मेस्सी की मुलाकात होगी. इसको लेकर अबतक संस्पेंस बना हुआ है. बता दें कि मुंबई में हुए इवेंट में मेस्सी और तेंदुलकर एक साथ नजर आए थे. इस समय कोहली दिल्ली में हैं. ऐसे में यह उम्मीद जताई जा रही है कि कोहली से मुलाकात हो सकती है. हालांकि इसको लेकर कोई ऑफिशियली कोई सूचना नहीं है. 

Dec 15, 2025 09:49 (IST)
Link Copied
Share

साढ़े तीन बजे अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचेंगे मेस्सी

मेस्सी आज दिल्ली में होंगे, साढ़े तीन बजे अरुण जेटली स्टेडियम में मेस्सी का आगमन होगा. उनके स्वागत के लिए म्यूजिक परफॉर्मेंस होगी. इसके अलावा 22 बच्चों के साथ एक फुटबॉल क्लिनिक है जो दोपहर 3 बजकर 55 मिनट से सवा चार बजे तक चलेगा.

Dec 15, 2025 09:47 (IST)
Link Copied
Share

Lionel Messi India Tour LIVE Update: आज दिल्ली में होंगे मेस्सी

दिल्ली में मेस्सी का पूरा शेड्यूल

हवाई अड्डडे पर आगमन: 10:45 

लीला होटल: 11:15 am 

स्टेडियम गेट खुलेंगे: 11:30

स्वागत संगीत: 2:30

सेलीब्रिटी मैच: 2:50

मेसी मैच में शामिल होंगे: 3:30

30 बच्चों के साथ फुटबॉल क्लिनिक: 3:45

स्टेज समारोह: 4:20

पुराना किला एडिडास इवेंट: 4:40

मेसी एयर पोर्ट रवानाछ 6:10

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Lionel Andres Messi Cuccittini, Football
Get App for Better Experience
Install Now