दिल टूटा हो या मूड खराब हो, इस कंपनी में दुखी होने पर भी मिल रही है ऑफिशियल छुट्टी

Unhappy Leave Policy: सुबह उठकर अगर आपका दिल भी कहे कि आज काम करने का बिल्कुल मन नहीं है, तो आमतौर पर लोग बीमारी का बहाना बना लेते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि अगर आपकी कंपनी खुद आपसे कहे कि मूड ठीक नहीं है, तो आज घर पर ही आराम कीजिए? चीन की एक नामी रिटेल कंपनी ने अपने वर्क कल्चर में ऐसा ही कमाल का बदलाव करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. यहां अब एम्पलाइज को दुखी होने पर बाकायदा ऑफिशियल छुट्टी दी जा रही है. कंपनी की मानें तो अगर आपका मूड सही नहीं है या आप सैड हैं, तो बिना किसी झिझक के छुट्टी ले सकते हैं.

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न बहाना चाहिए, न बॉस का कोई प्रेशर (Unhappy leave kya hai)

इस यूनिक पहल को अनहैप्पी लीव यानी सैडनेस वाली छुट्टी नाम दिया गया है. कंपनी के चेयरमैन का कहना है कि, 'हर इंसान की जिंदगी में ऐसे दिन आते हैं जब वो मेंटली ठीक फील नहीं करता. इस पॉलिसी की सबसे खास बात ये है कि अगर कोई एम्पलाई (Employee) इस लीव के लिए अप्लाई करता है, तो मैनेजमेंट या बॉस इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते.' यानी बिना किसी डर और बिना सफाई दिए एम्पलाई आराम से ब्रेक ले सकता है.

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मानसिक सेहत को प्रायोरिटी देने की पहल (Mental health leave in corporate)

ज्यादातर कंपनियां वर्क लाइफ बैलेंस की बातें तो बहुत करती हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ काम से मतलब होता है. ऐसे माहौल में ये फैसला एम्पलाइज (कर्मचारियों) की मेंटल हेल्थ को लेकर एक सेंसिटिव सोच को दिखाता है. जब कोई व्यक्ति सैड या किसी टेंशन में काम करता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी घटती ही है. वहीं इस तरह का कदम एम्पलाइज को कंपनी से दिल से जोड़ता है और उनका टेंशन कम करता है.

क्या दुनिया भर में बदलेगा कॉर्पोरेट कल्चर (Impact on Corporate Culture and Work-Life Balance)

सोशल मीडिया पर इस पॉलिसी की तस्वीरें और खबरें आते ही चर्चा का बाजार गर्म हो गया है. हर तरफ लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि, 'क्या बाकी कंपनियों को भी अपने कर्मचारियों की इमोशनल स्टेट का ख्याल रखते हुए ऐसी पॉलिसी अपनानी चाहिए?' भारत समेत कई देशों में लोग इस सोच की जमकर तारीफ कर रहे हैं और इसे modern workplace का भविष्य मान रहे हैं.

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