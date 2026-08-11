कौन हैं JNU से पढ़ीं दीप्ति मुखर्जी?,MP कैडर की IAS, NEET पेपर लीक के बाद संभालेंगी शिक्षा विभाग की कमान

नीट पेपर लीक विवाद के बाद नई उच्च शिक्षा सचिव की नियुक्ति की गई है. केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सीनियर ब्यूरोक्रेट दीप्ति गौड़ मुखर्जी को नया उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया है. वह विनीत जोशी की जगह नई उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त की गई हैं. विनीत जोशी को पिछले महीने पंचायती राज मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया था. उनकी जगह नरेश पाल गंगवार ने ली थी. लेकिन अब यह जिम्मेदारी दीप्ति को सौंपी गई है.

दीप्ति गौड़ मुखर्जी होंगी नई उच्च शिक्षा सचिव

सरकार ने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सचिव विनीत जोशी का तबादला कर उनकी जगह नरेश पाल गंगवार को नया सचिव बनाया था. अब उनको भी इस पद से हटा दिया गया है. उनकी जगह अब दीप्ति लेंगी. सोमवार देर रात कार्मिक मंत्रालय ने घोषणा की कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने अपने 23 जुलाई के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए दीप्ति मुखर्जी को नया उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है.

JNU से हासिल की अर्थशास्त्र की मास्टर्ड डिग्री

दीप्ति का जन्म 3 फरवरी 1969 को उत्तर प्रदेश में हुआ था. उन्होंने अर्थशास्त्र और पब्लिक पॉलिसी में हायर स्टडी की है. उन्होंने अर्थशास्त्र में मास्टर्स दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से किया. वहीं पब्लिक मैनेजमेंट और गवर्नेंस में MSc की डिग्री लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से हासिल की.

दीप्ति 1993 में बनीं IAS

दीप्ति मुखर्जी 1993 में मध्य प्रदेश कैडर की अधिकारी के तौर पर IAS में शामिल हुईं. उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार में अपने कार्यकाल के दौरान कई वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर काम किया.

सीनियर IAS अधिकारी हैं दीप्ति गौड़ मुखर्जी

दीप्ति गौड़ मुखर्जी मध्य प्रदेश कैडर की 1993 बैच की आईएएस अधिकारी हैं. वह वर्तमान में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं. अब वह उच्च शिक्षा सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगी. कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उच्च शिक्षा विभाग की सचिव के रूप में मुखर्जी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है.नीट पेपर लीक विवाद के बीच दीप्ति को नया उच्च शिक्षा सचिव बनाया जाना काफी अहम माना जा रहा है.

इन अधिकारियों को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी

वहीं युवा मामलों के विभाग की सचिव पल्लवी जैन गोविल कॉर्पोरेट मामलों की नई सचिव होंगी. इसके अलावा, मंत्रिमंडल सचिवालय में विशेष कार्य अधिकारी (OSD) सुशील कुमार लोहानी को आईडब्ल्यूएआई अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

वहीं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव वी एल कांता राव को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग में विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) नियुक्त किया गया है. वह अगले महीने के अंत में वर्तमान सचिव अंशुली आर्य की सेवानिवृत्ति के बाद राजभाषा विभाग के सचिव का पदभार संभालेंगे. उनकी जगह पर सीनियर अधिकारी अर्चना वर्मा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की नई सचिव होंगी.

इनपुट- भाषा के साथ

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