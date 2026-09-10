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'समय किसी का इंतजार नहीं करता' 33 साल में घूमे 233 देश, इस बिजनेसमैन ने ऐसे पूरा किया दुनिया घूमने का सपना

दुनिया घूमने का शौक तो बहुत से लोगों को होता है, लेकिन 53 साल के एक बिजनेसमैन ने इसे अपनी जिंदगी का मकसद ही बना लिया. उन्होंने 33 सालों में 233 देशों की यात्रा की. इस अनोखे सफर पर उन्होंने लगभग 10 मिलियन युआन यानी करीब 11.8 करोड़ रुपये खर्च किए.

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'समय किसी का इंतजार नहीं करता' 33 साल में घूमे 233 देश, इस बिजनेसमैन ने ऐसे पूरा किया दुनिया घूमने का सपना
एक महीना काम, एक महीना ट्रैवल, 12 करोड़ खर्च कर चीनी शख्स ने नापी पूरी दुनिया

चीन के झेजियांग के रहने वाले 53 साल के चेन जिनवेई एक मशीनरी कंपनी के मालिक हैं. उन्होंने अपना काम या फैमिली छोड़े बिना अपने इस सपने को सच कर दिखाया. वो एक महीना अपनी कंपनी और फैमिली को संभालते थे और फिर अगले महीने विदेश ट्रिप पर निकल जाते थे. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, चीन में केवल 70 के करीब लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने 233 देशों और जगहों की यात्रा की है. चेन जिनवेई उन्हीं में से एक हैं. 

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बिजनेस और फैमिली के साथ पूरा किया सपना

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, चेन का ये सफर आसान नहीं था. अंटार्कटिका पहुंचने के लिए उन्हें दो बार कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि पहली बार जहाज में खराबी आ गई थी. इसके अलावा अफ्रीका में उन्हें मलेरिया हो गया और ग्रीस में उन्होंने भूकंप का सामना किया, लेकिन इन हादसों ने उन्हें घबराने के बजाए हर मुश्किल परिस्थिति में शांत रहना सिखाया.

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दुनिया भर की करेंसी दान कर दिया अनोखा संदेश

अपनी यात्राओं के दौरान चेन ने केवल फेमस जगहें नहीं देखीं, बल्कि वहां के कल्चर को भी समझा. उन्होंने 198 देशों की करेंसी इकट्ठी की और उसे फेमस चाइनीस एक्सप्लोरर जू शियाके मेमोरियल हॉल को दान कर दिया. चेन का कहना है कि, 'काम हो या ट्रिप, लगातार कोशिश करते रहना चाहिए.' दुनिया घूमने की ख्वाहिश रखने वालों को सलाह देते हुए वो कहते हैं कि, 'इंतजार मत कीजिए, समय किसी का इंतजार नहीं करता.'

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