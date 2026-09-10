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अंदर से कैसा दिखता है 40 साल पुराना जापानी घर? अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं वीडियो

जापान के ट्रेडिशनल घर अपनी शानदार बनावट के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं. एक वायरल होम टूर में 40 साल पुराने जापानी घर का अंदरूनी नजारा देखने को मिला, जो काफी हद तक फेमस कार्टून डोरेमोन के घर की याद दिलाता है.

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अंदर से कैसा दिखता है 40 साल पुराना जापानी घर? अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं वीडियो
डोरेमोन के घर जैसा दिखता है ये 40 साल पुराना जापानी घर, देख रह जाएंगे हैरान

क्या आपने कभी सोचा है कि जापान में आम लोग अपने घरों में कैसे रहते हैं? जब बाहर से देखने पर कोई घर सिंपल सा लगता है, तो अंदर से वो ही जापानी कल्चर की पूरी कहानी बयां कर देता है. हाल ही में एक 40 साल पुराने ट्रेडिशनल  जापानी घर का होम टूर काफी चर्चा में आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

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ट्रेडिशनल जापानी बेडरूम और तातामी मैट

वीडियो में बताया गया है कि, 'जापानी घरों की सबसे बड़ी खासियत उनका फर्श और सादगी भरा बेडरूम होता है. इस घर में एंट्री करते ही ट्रेडिशनल बेडरूम दिखाई देता है, जहां जमीन पर खास तातामी मैट बिछी होती है. ये मैट नेचुरल घास से बनाई जाती है, जो चलने में बेहद आरामदायक और सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है.'

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लकड़ी की दीवारें और सुंदर छोटा गार्डन

वीडियो में महिला बता रही हैं कि, 'घर के अंदर लकड़ी की खूबसूरत दीवारों का इस्तेमाल किया गया है. लिविंग रूम के ठीक सामने कांच की खिड़कियों से बाहर एक छोटा और सुंदर सा गार्डन नजर आता है. परिवार के लोग शाम के समय यहीं बैठकर टीवी देखते हैं और प्रकृति का आनंद लेते हुए फुर्सत के पल बिताते हैं. घर का किचन और डाइनिंग एरिया बेहद साफ सुथरा और सेट है, जहां बर्तन और जरूरी सामान करीने से रखे हैं. इसके अलावा, जापानी स्टाइल का बाथरूम भी मॉडर्न तरीके से डिजाइन किया गया है.' घर की मालकिन ने बताया कि, 'वो यहां अपने पति के साथ रहती हैं और ये 40 साल पुराना घर आज भी बेहद मजबूत और आरामदायक है.'

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(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)
 

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