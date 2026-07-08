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14 की उम्र में उठाई थी बंदूक, आज 105 साल की उम्र में सेना की वर्दी पहनकर काटा केक!

105th birthday: सिर्फ 14 साल की उम्र में जंग के मैदान में उतरीं वांग क्वानयिंग ने हाल ही में अपना 105वां जन्मदिन मनाया. उनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है, जो साहस और संघर्ष का एक अद्भुत सफर बयां करती है.

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14 की उम्र में उठाई थी बंदूक, आज 105 साल की उम्र में सेना की वर्दी पहनकर काटा केक!
14 की उम्र में सेना में भर्ती, आज 105 की उम्र में चीन की सबसे खास महिला बनीं वांग

Inspiring Real Life Story: साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन की इस जांबाज महिला सैनिक ने जब अपना 105वां जन्मदिन मनाया, तो हर कोई इमोशनल हो गया. व्हीलचेयर पर बैठी और फौजी वर्दी में सजी वांग क्वानयिंग (Wang Quanying) के सीने पर लगे मेडल उनके गौरवशाली इतिहास की गवाही दे रहे थे.

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Photo Credit: scmp

जज्बे की अनोखी कहानी (A Tale of Extraordinary Spirit)

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, वांग का बचपन बहुत गरीबी और संघर्ष में बीता है. एक साल की उम्र में अनाथ हुईं वांग ने सिर्फ पांच साल की उम्र में दूसरों के घरों में मजदूरी शुरू कर दी थी, लेकिन 1935 में जब उनके गांव में रेड आर्मी पहुंची, तो उन्होंने समाज की सेवा करने की ठान ली और महज 14 साल की उम्र में सेना में भर्ती हो गईं.

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मौत को करीब से देखा (Surviving the Hardships of War)

जंग के दौरान उन्होंने खाना पकाने से लेकर घायल सैनिकों की मरहम पट्टी तक हर जिम्मेदारी निभाई. एक युद्ध के दौरान बर्फ से ढके पहाड़ों को पार करते समय उन्होंने भूख और ठंड का सामना किया. उनके साथ के 12 साथी शहीद हो गए, लेकिन वांग ने हार नहीं मानी और आज वो अपने उन साथियों की याद में अपना जीवन जी रही हैं.

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लंबी उम्र का रहस्य (The Secret to Her Longevity)

वांग अपनी लंबी उम्र का श्रेय सकारात्मक सोच, शाकाहारी भोजन और दूसरों की मदद करने की भावना को देती हैं. आज उनकी चार पीढ़ियों का भरा पूरा परिवार है और वो सादगी भरा जीवन जी रही हैं. वांग क्वानयिंग की कहानी हमें सिखाती है कि विपरीत हालात में भी इंसान का हौसला उसे किसी भी मंजिल तक ले जा सकता है. वह न केवल एक सिपाही हैं, बल्कि एक ऐसी मिसाल हैं, जिसने इतिहास के पन्नों को अपनी हिम्मत से जिंदा रखा है.

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