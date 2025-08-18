रोबोट को पहली बार मिला PhD में दाखिला, क्लास में स्टूडेंट्स के साथ करेगा रिहर्सल

China humanoid robot PhD: चीन ने तकनीक और कला की दुनिया में एक नया अध्याय जोड़ दिया है. देश के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट Xueba 01 को शंघाई थिएटर एकेडमी (STA) के ड्रामा और फिल्म के पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन मिल गया है. यह घोषणा 27 जुलाई को World Artificial Intelligence Conference में की गई.

किसने बनाया Xueba 01? (Xueba 01 Shanghai Theatre Academy)

इस ह्यूमनॉइड रोबोट को University of Shanghai for Science and Technology और DroidUp Robotics ने मिलकर डिजाइन किया है. Xueba 01 की लंबाई 1.75 मीटर और वजन लगभग 30 किलो है. इसके चेहरे पर सिलिकॉन स्किन लगाई गई है, जिससे यह इंसानों जैसे फेशियल एक्सप्रेशन दिखा सकता है.

पढ़ाई और ट्रेनिंग कैसी होगी? (Robot studying drama and film)

चार साल के इस पीएचडी प्रोग्राम में Xueba 01 को केवल स्टेज परफॉर्मेंस, स्क्रिप्ट राइटिंग और सेट डिजाइन ही नहीं, बल्कि मोटर कंट्रोल और भाषा निर्माण जैसे तकनीकी विषय भी पढ़ाए जाएंगे. क्लास में यह रोबोट अन्य छात्रों के साथ बैठकर पढ़ाई करेगा, रिहर्सल में हिस्सा लेगा और आखिर में थीसिस भी सबमिट करेगा.

असली जैसा हावभाव और अंदाज़ (robot opera performance China)

Xueba 01 चश्मा पहनकर, शर्ट-पैंट में स्टूडेंट्स जैसा ही दिखता है और मैंडरिन भाषा में बात करता है. जब इसने ओपेरा कलाकार मेई लांफांग की मशहूर 'ऑर्किड फिंगर्स' की नकल की, तो क्लास के दूसरे छात्र भी उसकी कॉपी करने लगे.

विवाद और सवाल ( Xueba 01 robot student)

सोशल मीडिया पर कई छात्रों ने सवाल उठाए कि, क्या एक रोबोट सच में ओपेरा जैसी भावनात्मक कला को समझ सकता है? एक यूजर ने लिखा, ओपेरा सिर्फ हरकतों से नहीं, बल्कि आवाज, अनुभव और भावनाओं से बनता है. इस पर Xueba 01 ने मजाकिया जवाब दिया, अगर मैं पीएचडी पास नहीं कर पाया, तो मुझे म्यूज़ियम भेज देंगे. वैसे कला का हिस्सा बनना भी बुरा नहीं है.

संसाधनों पर बहस (robot student)

कुछ लोगों का कहना है कि, चीन में असली पीएचडी छात्र आज भी केवल 3,000 युआन महीने कमाते हैं. ऐसे में रोबोट का एडमिशन सवाल खड़ा करता है कि, क्या यह असली छात्रों के resources छीन रहा है? Xueba 01 का पीएचडी प्रोग्राम में दाखिला चीन की तकनीकी ताकत और कला के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाता है. यह प्रयोग जहां भविष्य की शिक्षा और कला में नए अवसर ला सकता है, वहीं यह सवाल भी उठाता है कि क्या रोबोट सच में इंसानों की भावनाओं और कला को समझ सकते हैं?

