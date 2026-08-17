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डार्क टूरिज्म का नया क्रेज: पैसे देकर मुसीबत मोल ले रहे हैं युवा, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग

Dark Tourism: इन दिनों एक अजीबोगरीब ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है, जहां यूथ रियल डिजास्टर को फेस करने के लिए हजारों रुपये खर्च कर रहे हैं. पढ़ें आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग.

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डार्क टूरिज्म का नया क्रेज: पैसे देकर मुसीबत मोल ले रहे हैं युवा, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग
आपदा जैसी मुसीबतों से टकराने के लिए खुद अपनी जेब ढीली कर रहे है युवा, चौंका देगी वजह
Photo: SCMP

China Dark Tourism Trend: सोचिए क्या हो अगर आप बंद कमरे में खड़े हों और अचानक 165 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने लगें या अंडरग्राउंड पार्किंग में गले तक भर जाए. इन दिनों चीन में ये कोई रियल हादसा नहीं, बल्कि एक नया और एडवेंचर टूरिज्म का जरिया बन चुका है. आजकल के यूथ इस खौफनाक एक्सपीरियंस को फील करने के लिए अच्छी खासी रकम चुका रहे हैं. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP) के मुताबिक, चीन में तेजी से बढ़ता ये अजीबोगरीब ट्रेंड इन दिनों युवाओं में काफी फेमस हो रहा है. आलम ये है कि, अब हर दूसरा यूथ इस खौफनाक एक्सपीरियंस को फील करना चाहता है. इस ट्रेंड के जरिए युवा डर और खतरनाक स्थिति के बीच अपनी जान बचाने के गुर सीख रहे हैं.   

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Photo Credit: Photo: QQ.com

नकली आपदा का असली अहसास (Hangzhou disaster simulation centre)

दरअसल, पूर्वी चीन के हांगझू शहर में 'लविक्सिंग बेस' नाम का पहला इमर्सिव डिजास्टर सिमुलेशन सेंटर खुला है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है. यहां एडल्ट 899 युआन यानी करीब 10 हजार रुपये देकर तूफानी हवाओं और अचानक आई बाढ़ का आर्टिफिशियल एक्सपीरियंस ले सकते हैं. इसके लिए यहां आने वाले लोगों को खास सूट पहनाए जाते हैं और सुरक्षा के पूरे इंतजाम होते हैं.

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गले तक पानी और घबराहट का एक्सपीरियंस (China dark tourism cost)

एक विजिटर शेयाओफेई के मुताबिक, जब अंडरग्राउंड पार्किंग में पानी उनके गले तक आ गया तो वो असली और नकली का फर्क ही भूल गईं. फ्लैश फ्लड के दौरान तेज बहाव के चलते वो एक खंभे से टकरा गए. इस दौरान साथ आए विदेशी पर्यटकों ने एक दूसरे की मदद करते हुए बाहर निकाला. इस सेंटर पर 2024 के आखिर से अब तक 1.6 लाख से ज्यादा लोग आ चुके हैं.

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क्यों बढ़ रहा है यह नया ट्रेंड (Why This New Trend is Growing)

इस पर जानकारों का कहना है कि, रोजमर्रा की तनावभरी जिंदगी में अपनी कैपेसिटी साबित करने के लिए यूथ सेफ माहौल में खतरे से जूझना पसंद कर रहे हैं. वहीं कुछ लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि, क्या आपदा (Disaster) को एंटरटेनमेंट बनाना उन पीड़ित लोगों का मजाक नहीं है, जिन्होंने असल में सब कुछ खोया है?

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