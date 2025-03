Optical Illusion: तोतों के बीच छिपा है एक गिरगिट, क्या आप इसे 9 सेकंड में ढूंढ सकते हैं?

Chameleon is Hiding Among Parrots Can You Find It: ऑप्टिकल इल्यूजन (Optical Illusion) हमारे दिमाग को चकमा देने वाली ऐसी पहेलियां होती हैं, जो देखने में आसान लगती हैं, लेकिन असल में हल करना मुश्किल होता है. हाल ही में एक ऐसी ही दिलचस्प पहेली सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक गिरगिट कई तोतों (Parrots) के बीच छिपा हुआ है. चुनौती यह है कि आपको इसे सिर्फ 9 सेकंड में ढूंढ निकलना है. देखते है आप तोतों के बीच छिपे गिरगिट को ढूंढ पाते हैं या नहीं.

यह पहेली क्यों है खास? (Optical illusion hidden chameleon)

इस तरह के ऑप्टिकल इल्यूजन हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल (Observation Skill) और दिमागी सतर्कता की परीक्षा लेते हैं. इस पहेली में गिरगिट का रंग तोतों से इतना मिलता-जुलता है कि उसे पहचानना आसान नहीं है. यही वजह है कि यह चैलेंज इंटरनेट पर धूम मचा रहा है.

क्या आप 9 सेकंड में इसे खोज सकते हैं? (Find the chameleon among parrots)

अगर आप खुद को ऑब्जर्वेशन में तेज मानते हैं, तो यह पहेली आपके लिए परफेक्ट है. आपको सिर्फ 9 सेकंड के भीतर तस्वीर में छिपे हुए गिरगिट को खोजना है, लेकिन ध्यान रहे, यह इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है.

यहां देखें पोस्ट

Optical Illusion Test: People with good observation skills can solve this optical illusion test. Only 5% of people can spot the chameleon hidden among the parrots in the picture within 9 seconds. Can you? pic.twitter.com/x3uKaWytyR