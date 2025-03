केवल तेज़ नज़र वाले ही 7 सेकंड में गैंडों के बीच छिपे दरियाई घोड़े को ढूंढ सकते हैं, क्या आप भी करना चाहेंगे कोशिश ?

Optical Illusion Vision Test: ऑप्टिकल भ्रम इंटरनेट पर लोगों को आकर्षित करना जारी रखते हैं, जो उन लोगों के लिए एक मजेदार लेकिन दिमाग घुमा देने वाली चुनौती पेश करते हैं जो अपनी दृश्य धारणा का परीक्षण करना पसंद करते हैं. यूजर पीयूष तिवारी (@piedpiperlko) द्वारा एक्स पर शेयर किए गए एक ऑप्टिकल भ्रम ने यूजर्स को इसे हल करने के प्रयास में सिर खुजलाने पर मजबूर कर दिया है.

फोटो में कार्टून गैंडों का एक बड़ा समूह एक चमकीले हरे मैदान पर इकट्ठा हुआ है. इन गैंडों को चंचल, गोल शैली में चित्रित किया गया है, जिसमें छोटे पैर, छोटे कान और भूरे और भूरे रंग के अलग-अलग शेड्स हैं. जीवंत दृश्य में तरबूज के टुकड़े और पूरे तरबूज बिखरे हुए देखे जा सकते हैं, जिसमें कुछ गैंडे फलों के साथ बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं.

Optical Illusion Vision Test: People with excellent observation skills can spot a hippo hiding among the rhinos in 7 seconds. Can you? Attempt now! pic.twitter.com/WFUg2ZsxRF