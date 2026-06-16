इनके पास टिकट है...ट्रेन में सफर करता दिखा भैंस का बच्चा, वायरल वीडियो देख हैरान रह गए लोग

रेलवे ने भले ही नई ट्रेनों की शुरुआत की हो, लेकिन इस वायरल वीडियो ने साबित कर दिया कि भारतीय ट्रेनों में सफर का असली मजा अभी भी बरकरार है. दरअसल, इस बार कोच में यात्रियों के साथ एक भैंस का बच्चा भी सफर करता दिखा. यह नजारा देखकर दूसरे यात्री भी हैरान रह गए. किसी एक यात्री ने इस पूरे नजारे का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि यह वीडियो कहां का है अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है.

यात्रियों के साथ भैंस के बच्चे ने किया सफर

बता दें कि यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर @goswamishashigri नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन के डिब्बे में यात्रियों के बीच भैंस का बच्चा भी मौजूद है. ट्रेन में पशु को इस तरह सफर करते देख लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. वीडियो को अब तक 5.2 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स किए. एक यूजर ने लिखा, when ever i listen this song... i thought something happened abnormal. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "India will never develop." एक अन्य यूजर ने कमेंट किया कि क्या इनके पास सफर करने की टिकट है.

महिला यूजर ने पूछ लिया बड़ा सवाल

वहीं, एक महिला यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, अगर मैं भी इस ट्रेन में होती तो में कहां जाती. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "Power of Yadav." वहीं एक यूजर ने लिखा,"Bihar is not for Biggners."

इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना वीडियो

ट्रेन के अंदर भैंस के बच्चे के साथ सफर का यह वीडियो अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है. कुछ लोग इसे मनोरंजक बता रहे हैं, तो कुछ लोग रेलवे नियमों और यात्रियों की सुविधा को लेकर सवाल उठा रहे हैं. हालांकि वीडियो किस जगह, कब और किस ट्रेन का है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है. लेकिन इतना जरूर है कि इस अनोखे सफर ने सोशल मीडिया पर लोगों का खूब ध्यान खींचा है.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

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