भाई साब! दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले कुत्तों के ये करतब देख दांत तले दबा लेंगे अंगुली

31 अक्टूबर को गुजरात के एकता नगर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह (Rashtriya Ekta Diwas Parade) में इस बार एक खास नजारा देखने को मिलेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के तहत, पहली बार भारत के देसी कुत्ते (Indian Breeds) सुरक्षा बलों के साथ कदम से कदम मिलाते नजर आएंगे.

2020 में रखी गई नींव, अब साकार हुआ विज़न

साल 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने ‘मन की बात' कार्यक्रम के दौरान पुलिस और अर्धसैनिक बलों में विदेशी नस्लों - जैसे जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर और बेल्जियन मेलिनोइस - पर निर्भरता को कम करने और मुधोल हाउंड व रामपुर हाउंड जैसी भारतीय नस्लों को शामिल करने की बात कही थी. पांच साल बाद, यह विज़न हकीकत बन चुका है. बीएसएफ (BSF) की ओर से ट्रेनिंग पाए हुए देसी कुत्ते अब नक्सल विरोधी अभियानों, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने और सीमा सुरक्षा में अपनी क्षमता साबित कर चुके हैं.

सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन

इस साल का आयोजन सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर किया जा रहा है. दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा - स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (182 मीटर) के साये में होने वाला यह आयोजन देश की “विविधता में एकता” का शानदार प्रतीक बनेगा. इस दौरान परेड में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) और राज्य पुलिस की टुकड़ियां, घुड़सवार और ऊंट दस्ते और सबसे खास इंडियन डॉग स्क्वॉड शामिल होंगे.

देखें Video:

#WATCH | Gujarat | BSF dog squad comprising Indian breeds, Rampur Hound and Mudhol Hound, showcasing their operational skills as full dress rehearsals are underway at Kevadia ahead of the Rashtriya Ekta Diwas on 31st October to commemorate the 150th birth anniversary of Sardar… pic.twitter.com/1nFCHbdH6U — ANI (@ANI) October 29, 2025

‘रिया' बनेगी देसी श्वान सेना की अगुवाई करने वाली स्टार

देसी कुत्तों की टुकड़ी का नेतृत्व ‘रिया' नाम की मादा मुधोल हाउंड करेगी, जिसने 2024 में लखनऊ में हुई अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में 116 विदेशी कुत्तों को पछाड़कर ‘सर्वश्रेष्ठ कुत्ता' (Best Dog) का खिताब जीता था. इस दौरान ये कुत्ते अपनी कुछ अद्भुत क्षमताएं दिखाएंगे जैसे- 18 फुट ऊंची दीवारों पर चढ़ना, घुसपैठियों को रोकना, और मुश्किल सर्च ऑपरेशनों को अंजाम देना.

वीडियो में दिखी झलक: देसी कुत्तों की जबरदस्त प्रैक्टिस

ANI पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह से पहले प्रैक्टिस की एक वीडियो सामने आई है. जिसमें ये देसी कुत्ते प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं. ये देसी कुत्ते अपनी अद्भुत क्षमताओं को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं.

यह भी पढ़ें: ब्रेकअप हुआ है, काम नहीं कर पा रहा... कर्मचारी ने मांगी छुट्टी, ईमेल पढ़ CEO ने जो कहा, आप सोच भी नहीं सकते

मैं कॉकरेच मारता हूं, पाप किसे लगेगा? भक्त के सवाल पर अनिरुद्धाचार्य ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर हो जाएंगे लोटपोट