स्टेज पर दूल्हे का हाथ थामा... फिर तमंचा निकाला और ठांय, दुल्हन की इस हरकत ने शादी को बना दिया तमाशा

Bride Gunshot Video: शादी एक खूबसूरत बंधन होता है, जहां दूल्हा-दुल्हन सात फेरे लेकर उम्रभर साथ निभाने की कसमें खाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से सामने आई एक शादी ने इस पवित्र रिश्ते को कुछ पलों के लिए एक जबरदस्त ड्रामा में बदल दिया. दुल्हन ने स्टेज पर एंट्री ली, दूल्हे का हाथ थामा और फिर तमंचा लहराकर हवा में फायर कर दिया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

शादी में दुल्हन का 'धमाकेदार' स्वागत (Bride Shoots in Air)

इस वायरल वीडियो में स्टेज को फूलों और लाइट्स से खूबसूरती से सजाया गया है. दूल्हा मंच पर खड़ा है, चेहरे पर घबराहट और नजरें दरवाजे की ओर टिकी हैं, तभी म्यूजिक बजता है और दुल्हन की भव्य एंट्री होती है. लाल जोड़े में सजी, गहनों से लदी दुल्हन मुस्कुराते हुए स्टेज की ओर बढ़ती है. सब उसकी खूबसूरती में डूबे होते हैं कि, तभी कुछ ऐसा होता है, जो सबके होश उड़ा देता है.

यहां देखें वीडियो

पहले पकड़ा दूल्हे का हाथ, फिर ठोंक दिया हवाई फायर (Desi Wedding Drama)

जैसे ही दुल्हन स्टेज की सीढ़ियां चढ़ती है, वो दूल्हे का हाथ थामती है, लेकिन दूसरे हाथ से एक छोटा तमंचा निकालकर सीधा हवा में गोली चला देती है. फायरिंग की आवाज से वहां मौजूद बारातियों में हलचल मच जाती है. कोई हंसते हुए पीछे हटता है, तो कोई मोबाइल से वीडियो बनाने लगता है.

सोशल मीडिया पर मचा बवाल (Dramatic Indian Weddings)

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने दुल्हन की इस हरकत की कड़ी आलोचना की है. इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर इस क्लिप को लाखों बार देखा जा चुका है. एक यूजर ने लिखा, ऐसे लोगों को हथियार रखने की अनुमति ही नहीं होनी चाहिए. दूसरे यूजर ने सवाल उठाया, दुल्हन को हथियार देने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए. एक तीसरे यूजर का कहना था, ये हरकत दुल्हन को शोभा नहीं देती. शादी को मजाक बना दिया गया.

शादी या स्टंट शो? (Bride Fired In The Air At The Wedding)

दूल्हे का रिएक्शन भी देखने लायक था. उसके चेहरे पर हैरानी और चिंता साफ झलक रही थी. कई लोगों ने वीडियो को शादी नहीं, बायोपिक की शूटिंग कहकर ट्रोल किया. हालांकि, यह घटना मनोरंजन का साधन बन गई, लेकिन यह गंभीर सवाल भी खड़े करती है...क्या ऐसे स्टंट शादी जैसे संस्कार में उचित हैं? इस वीडियो ने एक बार फिर दिखा दिया कि सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ में कुछ लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वह एक पूरी शादी को तमाशा क्यों न बना दे.

