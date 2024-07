भीड़ के बीच अचानक बच्चे ने निकाली ऐसी आवाज़, सुनकर हैरान रह गए पुलिसवाले, लोग बोले- ऐसा तो एक्सपर्ट भी नहीं कर सकते

सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे बहुत से वीडियो देखने को मिलते हैं, जिसमें बच्चों के नए-नए और हैरान कर देने वाले टैलेंट देखने को मिलते हैं. ऐसा ही एक वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बच्चे का अनोखा टैलेंट देख लोग हैरान हो रहे हैं. वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बच्चा हुबहू पुलिस की गाड़ी के सायरन के जैसी आवाज़ निकाल रहा है. बच्चा इतनी परफेक्ट आवाज निकाल रहा है कि इसे सुनकर असली और नकली में अंतर बताना किसी के लिए मुश्किल हो सकता है. खास बात यह है कि बच्चे के ठीक पीछे कुछ दूरी पर ही कुछ पुलिसवाले भी खड़े हैं और वो बच्चे की आवाज़ सुनकर मुस्कुरा रहे हैं. बच्चे के आसपास भी काफी लोग मौजूद हैं जो उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं.

वीडियो को इंस्टाग्राम पर @TheDogeVampire नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो इतनी तेजी से वायरल हो रहा है कि इसे अब तक 4 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. काफी यूजर्स इस वीडियो को देखकर हैरान हैं. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है- भारत बिगनर्स के लिए नहीं हैं. वीडियो को शेयर करते हुए ये सवाल भी पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि इस बच्चे में अच्छा डबिंग आर्टिस्ट बनने का टैलेंट मौजूद है?

देखें Video:

India is not for the beginners pic.twitter.com/FqIGpVh7hk