बेंगलुरु में बारिश के बाद पानी-पानी हुआ 1.5 करोड़ का फ्लैट, देख लोगों ने पकड़ लिया माथा

Bengaluru Man Shares Pic Of Flat: घर खरीदना या बनवाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता. यूं तो हर कोई अपने सपनों के घर को असल जिंदगी में लेने या बनवाने से पहले अच्छी खासी प्लानिंग करता है, ताकि वो अपनी मेहनत की कमाई से अपने सपनों के घर को असल जिदंगी में बना सके, लेकिन कई बार कुछ लोगों के ऐसे सपनों पर पानी फिरते देर नहीं लगती. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही मामला चर्चा में है, जिसके बार में जानकर यकीनन आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे. दरअसल, हाल ही में बेंगलुरु के एक शख्स ने ₹1.5 करोड़ के अपने अपार्टमेंट की एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें कमरे की दीवारों सीलन देखने को मिल रही है.

My room in 1.5CR apartment 5th/16th floor is leaking water



These expensive buildings are such a scam bro!

The civil engineer inside me can't comprehend this. pic.twitter.com/9EpTBTXXsH