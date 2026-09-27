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युवक ने पकड़ी AI ट्रैफिक कैमरे की गलती, पीछे टांगे था गिटार और कट गया चालान; बोला- टेक्नोलॉजी का ये हाल है

बेंगलुरु में एक शख्स पीठ पर गिटार टांगे अपनी पत्नी की बाइक चला रहा था. उसने हेलमेट भी पहन रखा था, पर जब वह घर पहुंचा तो पता चला उसका चालान कट गया है.

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युवक ने पकड़ी AI ट्रैफिक कैमरे की गलती, पीछे टांगे था गिटार और कट गया चालान; बोला- टेक्नोलॉजी का ये हाल है
बेंगलुरु के युवक ने AI ट्रैफिक कैमरे की पकड़ी बड़ी गलती
X/@souvikonline

Viral News: जब से दुनिया में AI का दौर आया है, तब से एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहे हैं. AI ने काफी हद तक लोगों के जीवन को आसान भी बनाया है. पर कभी कभी यही AI इंसानों के लिए गलत खतरा हो रहा है. लोग अक्सर कहते भी हैं, आदमी की तरह परफेक्ट होने में AI को बहुत समय लगेगा. कुछ लोग तो टेक्नोलॉजी व AI को एक तरह से इंसानों के लिए खतरा भी बताते हैं. इस बीच बेंगलुरु (Bengaluru) के एक युवक ने AI ट्रैफिक सिस्टम पर सवाल उठाते हुए AI कैमरे की बड़ी गलती को उजागर किया है.

AI ट्रैफिक सिस्टम पर उठाए सवाल

बेंगलुरु के युवक सौविक दत्ता (Souvik Dutta) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उसने बेंगलुरु में AI ट्रैफिक सिस्टम पर सवाल उठाते हुए बड़ी बात कही है. युवक ने AI- बेस्ड ट्रैफिक उल्लंघन का पता लगाने की तकनीक पर सवाल खड़े किए हैं.

पत्नी की बाइक चला रहा था युवक

युवक बीते 15 सितंबर को बेंगलुरु में हेब्बल से टिन फ़ैक्ट्री जाने वाली सड़क पर बाइक चला रहा था. उसने बाकायदा हेलमेट भी पहन रखा था. उसने बताया कि बाइक उसकी पत्नी की है. पर जब वह अपने घर पहुंचा तो पता चला कि उसकी पत्नी को बिना हेलमेट बाइक पर पीछे बैठने का चालान मिल गया. बेंगलुरु के युवक ने एक्स पर बताया कि वह बैंगलुरु में अपनी पत्नी की टू-व्हीलर अकेले चला रहा था. इस दौरान उसकी पीठ पर गिटार टंगा हुआ था.

Bengaluru Man Shares AI Traffic Camera Mistake Guitar Challan As Pillion Without Helmet Viral Post

Photo Credit: X/@souvikonline

बिना हेलमेट पीछे बैठने का कटा चालान

पर AI को क्या... बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस की ओर से शहर में लगाए AI कैमरे ने सौविक के पीठ पर टंगे गिटार को बिना हेलमेट पहने पीछे बैठा आदमी समझ लिया और सीधे बाइक पर बिना हेलमेट पीछे बैठना का चालान काट दिया. जब घर जाने पर AI कैमरे की गलती के चलते फर्जी चालान के बारे में पता चला तो उसने बेंगलुरु ट्रैफिक को एक्स पर टैग करते हुए चालान को रद्द करने की मांग की. उसने कहा कि AI-बेस्ड ट्रैफिक उल्लंघन का पता लगाने वाली तकनीक का यही हाल है. 

सौविक के एक्स पर पोस्ट पर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक एक्स यूजर ने लिखा, "ट्रैफ़िक कैमरों से अक्सर ऐसी गलतियां होती हैं. नंबर का गलत मैच होना भी एक आम समस्या है. मैं उस रास्ते पर गया भी नहीं था, फिर भी मेरा चालान कट गया. एक ही जवाब है, पेमेंट करने की चिंता न करें." एक अन्य यूजर रोशन ने मजेदार कमेंट करते हुए लिखा कि मुझे पीछे बैठने वाले के लिए हेलमेट नहीं दिख रहा है. 

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