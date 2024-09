कॉरपोरेट प्रोजेक्ट की तरह घर के कामों का भी किया बंटवारा, देखें बेंगलुरु की इंजीनियर का वायरल पोस्ट

तकनीक में कहीं आगे बेंगलुरुवासी अक्सर अपने टेक-सेवी इनोवेटिव कारनामों से लोगों को चौंकाते रहते हैं. चाहे बात साधारण काम की ही क्यों ना हो वो इसे एकदम हटके अंदाज में करते हैं. बेंगलुरु की एक इंजीनियर ने हाल में अपने और फ्लैटमेट्स के बीच कुछ इस तरह कामों का बंटवारा किया कि लोग हैरान रह गए और वर्क चार्ट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इन लोगों ने घर के कामों को कॉरपोरेट प्रोजेक्ट की तरह ही तैयार किया, जिसे देखकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी.

एक एक्स पोस्ट में तन्वी गायकवाड़ नाम की इंजीनियर ने लिखा, "बेंगलुरु में आपका स्वागत है: जहां फ्लैटमेट के कामों को कॉरपोरेट प्रोजेक्ट की तरह ही दर्ज किया जाता है और घर के लोगों को हमारी गड़बड़ियों पर टिप्पणी करने के लिए अपने खुद के स्लैक चैनल की आवश्यकता हो सकती है."

मजेदार टेबल

इस पोस्ट में एक डिटेल चार-कॉलम वाली टेबल नजर आती है, जिसका टाइटल है, "उन कामों की अंतिम सूची जिनके लिए आपने साइन अप नहीं किया," जिसमें बताया गया था कि कौन किस काम के लिए ज़िम्मेदार है, साथ ही कई मजेदार कारण भी बताए गए. जैसे, “अपना किराया समय पर चुकाएं या अपनी खुद की काल्पनिक दुनिया में किराएदार बनने का जोखिम उठाएं और “कुक फंड में योगदान दें या ‘शेफ के स्पेशल' छींक से भरे भोजन का अनुभव करने के लिए तैयार रहें.”

Welcome to Bengaluru: where flatmate duties are documented like a corporate project and the house gods might need their own Slack channel to weigh in on our mess! ????️???????????? pic.twitter.com/wR6rIH5aVZ