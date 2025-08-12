अपने खराब बर्ताव के लिए जानी जाने वाली समाजवादी पार्टी की राज्‍यसभा सांसद एक बार फिर इसी वजह से चर्चा में हैं. जया बच्चन ने मंगलवार को एक बार फिर सार्वजनिक तौर पर अपना आपा खो दिया. इस बार तो उन्‍होंने हद ही पार कर दी जब दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति को उन्‍होंने धक्का दे दिया.

'क्‍या कर रहे हैं आप'

घटना का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चन उस व्यक्ति को धक्का देती हुईं नजर आ रही हैं. उन्‍हें यह कहते हुए सुना जा सकता है, 'क्या कर रहे हैं आप? यह क्या है?' बच्चन की साथी सांसद और शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी भी समाजवादी सांसद के पास खड़ी नजर आ रही हैं. जैसे ही बच्चन ने उस आदमी को धक्का दिया, चतुर्वेदी ने मुड़कर इधर-उधर देखा और फिर क्लब की ओर चल दीं.

जया की पुरानी आदत

यह पहली बार नहीं है जब जया बच्चन ने सार्वजनिक तौर पर इस तरह का बर्ताव किया है. हाल ही में, संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष बहस के दौरान, राज्यसभा सांसद ने सत्ता पक्ष के सदस्यों को उन्हें बीच में टोकने के लिए फटकार लगाई और कहा, 'या तो आप बोलें या मैं बोलूंगी.' राज्यसभा में बच्चन के बगल में प्रियंका चतुर्वेदी बैठी थीं, जिन्हें भी समाजवादी पार्टी की नेता ने हल्की-फुल्की डांट सुनाई.

जब धनखड़ से भिड़ गईं

पिछले साल जुलाई-अगस्त में भी समाजवादी पार्टी की सांसद राज्यसभा में उस समय भड़क गई थीं, जब तत्‍कालीन सभापति जगदीप धनखड़ ने उनका परिचय 'जया अमिताभ बच्चन' के रूप में कराया था. जया बच्चन जो कि एक पॉपुलर एक्ट्रेस भी रही हैं उनकी शादी अमिताभ बच्चन से हुई है. धनखड़ ने जिस तरह से उनका परिचय कराया गया, उस पर जया ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई.

