बड़ी-बड़ी आंखें, होंठ और नाक भी बिल्कुल सेम, रेखा की इस हमशक्ल ने इंटरनेट यूजर्स को किया कनफ्यूज

बॉलीवुड की सदाबहार खूबसूरत एक्ट्रेस रेखा की सुंदरता के आज भी लाखों दीवाने हैं. उनकी आकर्षक अदाओं और बेमिसाल खूबसूरती की बराबरी आज की एक्ट्रेसेज भी नहीं कर पातीं. हाल ही में रेखा की एक हमशक्ल का वीडियो सामने आया है जिसे देखकर फैंस हैरान रह गए. इस लड़की के नैन-नक्श रेखा से इतने मिलते-जुलते हैं कि लोग उन्हें देखकर रेखा के पुराने दिनों को याद करने लगे.

यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट j4nhhv1 से शेयर किया गया है. वीडियो की शुरुआत में रेखा की एक पुरानी तस्वीर दिखाई देती है. इसके बाद एक लड़की काले रंग के टॉप में आईने के सामने खड़ी नजर आती है. इस लड़की की आंखें, चेहरा और अंदाज रेखा से काफी हद तक मिलते हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, “किसी ने मुझे कहा कि मैं रेखा की तरह दिखती हूं.”

वीडियो देखकर कई लोगों ने माना कि यह लड़की वाकई रेखा की तरह दिखती है. कुछ फैंस ने तो यह भी कहा कि वह रेखा से भी ज्यादा खूबसूरत है. एक यूजर ने कमेंट किया, “आप सचमुच रेखा जैसी दिखती हैं, बहुत सुंदर हैं.” दूसरे ने लिखा, “आप दोनों में काफी समानताएं हैं.” एक यूजर ने कहा, “आपकी आंखें बिल्कुल रेखा जैसी हैं.” हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि रेखा जैसा कोई नहीं हो सकता. एक यूजर ने लिखा, “रेखा के आसपास भी नहीं हो तुम.”

यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस हमशक्ल को देखकर हैरानी जता रहे हैं. फैंस का कहना है कि अगर यह लड़की बॉलीवुड में होती तो शायद वह भी रेखा की तरह स्टार बन सकती थी.