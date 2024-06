बोनाई के जंगलों में बेबी एलीफेंट को मिली 'Z++ सुरक्षा', देखें खूबसूरत वीडियो

सुंदरगढ़ के बोनाई जंगलों से एक दिल को छू लेने वाला वीडियो सामने आया है. भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी सुशांत नंदा ने एक मनमोहक वन्यजीव वीडियो शेयर किया है. एक वन्यजीव फोटोग्राफर द्वारा फिल्माया गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि, हाथियों का परिवार एक साथ खड़ा हुआ है और इस दौरान वे अपने छोटे बच्चे को अपने बीच छिपाए हुए हैं. हाथियों को जंगल के सबसे होशियार जानवरों में से एक माना जाता है. ये अपने परिवार के साथ झुंड में रहना पसंद करते हैं.

हाथियों के झुंड का खूबसूरत नजारा

फुटेज में हाथियों को उनके प्राकृतिक आवास यानी जंगल में एक साथ रहते हुए दिखाया गया है. वीडियो में खासकर एक बेबी हाथी पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसे प्यार से 'छोटू हाथी' कहा गया है. IFS अधिकारी सुशांत नंदा ने इसे "Z++ सुरक्षा" कहा है, जो नन्हे हाथी को उसके परिवार के सदस्यों से प्राप्त हो रही है. मां हाथी और झुंड की अन्य मादा हाथिनी छोटू को सुरक्षा देने के लिए घेरे रहती हैं, जबकि वह आराम कर रहा है.

यहां देखें वीडियो

Chotu goes to sleep with Z++ security????????



Watching the video in loop- the mother & aunties surrounds the calf when it falls asleep.The security is just impregnable. Amazing behaviour of elephant herds. From the forests of Bonai. pic.twitter.com/Hv7XnuIUzG