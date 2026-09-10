गन्ने के खाली खेत को बना दिया घना जंगल, 10 साल में ऑस्ट्रेलियन महिला ने उगाए 1,19,000 पेड़

आमतौर पर लोग जमीन इसलिए खरीदते हैं ताकि वहां अपना सपनों का आशियाना बना सकें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली एनी शोएनबर्गर की सोच बिल्कुल अलग थी. उन्होंने 2014 में क्वींसलैंड में गन्ने की कटाई के बाद खाली पड़ा एक बड़ा खेत खरीदा. उनका सपना कोई बंगला खड़ा करने का नहीं था, बल्कि वहां एक नया जंगल उगाने का था. खेत खरीदने के बाद वहां पेड़ लगाए गए और आज 10 साल बाद वही बंजर जमीन 1,19,000 पेड़ों वाले घने वर्षावन में बदल चुकी है.

10 साल की मेहनत और 1,19,000 पेड़

साल 2015 से इस जमीन को सही करने और पेड़ लगाने का काम शुरू किया गया. नाइटविंग्स रेनफॉरेस्ट सेंटर की मदद और सैकड़ों वालंटियर के सपोर्ट से 18 एकड़ जमीन पर पौधे लगाए गए. अकेले 2023 में ही 140 से ज्यादा लोगों ने मिलकर 3,300 पेड़ रोपे थे. धीरे धीरे एक दशक में यहां 1,19,000 से भी ज्यादा पेड़ लगे और खाली जमीन एक घने वर्षावन में बदल गई.

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जीव जंतुओं के लिए बना नया आशियाना

आज ये रेनफॉरेस्ट न केवल घने पेड़ों से भरा है, बल्कि यहां का इकोसिस्टम भी पूरी तरह बदल चुका है. इस जंगल में फ्लाइंग फॉक्स प्रजाति के खास चमगादड़ और 75 से अधिक अन्य जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें कई रेयर जीव शामिल हैं. क्वींसलैंड सरकार ने भी इस जगह की अहमियत को देखते हुए इसे हाई नेचर कंजर्वेशन वैल्यू का दर्जा दिया है.

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(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)

