Sidhu Moosewala का गाना बजते ही विदेशी बच्ची ने मचा दिया धमाल, वीडियो देख लोग बोले- इसका Aadhaar बनवा लो

Sidhu Moosewala baby dance: इंस्टाग्राम पर एक वीडियो इन दिनों लोगों के दिलों पर राज कर रहा है, जिसमें एक नन्ही-सी बच्ची अपने वॉकर में बैठी है और जैसे ही Sidhu Moosewala का सुपरहिट पंजाबी ट्रैक GOAT बजता है, वह खुशी से उछलने लगती है. इस वीडियो को ऑस्ट्रेलियन-अमेरिकन कंटेंट क्रिएटर @tayoricci ने 12 जुलाई को इंस्टाग्राम पर शेयर किया था. वीडियो की शुरुआत में बच्ची शांत बैठी होती है, लेकिन जैसे ही बीट गिरती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह एक्साइटमेंट में थिरकने लगती है.

मैं पंजाबी नहीं हूं, लेकिन… (cute baby viral reel)

वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, I'm not Punjabi, but… और ऑन-स्क्रीन लिखा है, How did we do? इसके बाद तो कमेंट सेक्शन में प्यार, हंसी और देसी मस्ती की बाढ़ सी आ गई. लोगों ने मस्ती में लिखा, बच्ची के तो आधार कार्ड बनवा दो, ये तो पूरी तरह देसी है. किसी ने कहा, इतनी क्यूट डांसिंग तो बड़ों से भी नहीं हो पाती. वहीं एक और यूज़र ने लिखा, बच्ची तुमसे भी ज्यादा खुश है भाई.

यहां देखें वीडियो

वीडियो देख हर कोई हुआ फिदा (baby dancing to GOAT)

वीडियो को अब तक 6 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और हजारों लोगों ने कमेंट कर अपनी खुशी जाहिर की है. किसी ने उसे Desi at heart बताया, तो किसी ने कहा, GOAT सिर्फ गाना नहीं, एक VIBE है. @tayoricci के पंजाबी बोलने के अंदाज की भी जमकर तारीफ हुई. एक यूज़र ने लिखा, क्या बात है भाई, पंजाबी तो कमाल बोलते हो. यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि उस जादुई कनेक्शन का सबूत है, जो म्यूजिक भाषा और सीमाओं से परे जाकर दिलों को जोड़ता है.

