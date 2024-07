56 साल के मेजर जनरल ने 60 सेकंड में लगातार किए 25 पुल-अप्स, Video देख हैरान हुई पब्लिक, ऐसे की तारीफ

मेजर जनरल प्रसन्ना जोशी (Major General Prasanna Joshi) का एक मिनट के अंदर 25 पुल-अप्स (Pull Ups) करते हुए एक वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था. 56 वर्षीय व्यक्ति की ताकत और गहन व्यायाम की क्षमता से बहुत से लोग हैरान थे. साझा किए जाने के बाद से ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है और लोगों का ध्यान खींच रहा है. साथ ही बहुत से इंटरनेट यूजर्स को प्रेरित भी किया है.

क्लिप को लेफ्टिनेंट कर्नल जेएस सोढ़ी ने एक्स पर साझा किया था. 46 सेकंड की छोटी क्लिप में, जोशी अपनी वर्दी पहने हुए, अन्य सेना कर्मियों के साथ जिम में दिखाई दे रहे हैं. वह बिना रुके पुल-अप्स करते नजर आ रहे हैं जबकि बाकी लोग उनके लिए उल्टी गिनती कर रहे हैं. वीडियो के अंत में, जिम में हर कोई मेजर जनरल जोशी की शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता के लिए तालियां बजाता है.

देखें Video:

Salute and respect to the physical fitness of Major General Prasanna Joshi of the Indian Army. No wonder the Indian Army has been rated as the finest fighting force in the world by the German publication Statista in October 2022. Proud of the Indian Army. Jai Hind🇮🇳 #IndianArmy… pic.twitter.com/xuCPTcHqfh