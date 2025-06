IPL में RCB की ऐतिहासिक जीत से खुश हुए आनंद महिंद्रा, बोले- विराट की विरासत याद रखी जाएगी...

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में आखिरकार वो दिन आ ही गया, जिसका रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बेंगलौर (Royal Challengers Bengaluru) और उसके फैंस को सदियों से इंतजार था. इंडिया के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) वाली आरसीबी (RCB) टीम ने 18वें साल में अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी (IPL Trophy) का अमृत चख लिया है. आरसीबी ने 3 जून को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए खिताबी मुकाबले में पंजाब को 6 रनों से हराकर आईपीएल ट्रॉफी का सूखा तोड़ा. आरसीबी की जीत से देश-विदेश के मनोरंजन से लेकर राजनीतिक हस्तियों तक में जश्न है. विराट कोहली अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी की जीत की खुशी में मैदान में ही फफक-फफक कर रोने लगे. विराट बीते 18 साल से आरसीबी से जुड़े हैं और इसी के चलते उनके फैंस क्रिकेटर की एक टीम के प्रति इतनी लंबी वफादारी की दाद दे रहे हैं. इस पर महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने भी विराट के नाम एक पोस्ट लिखी है.



'विराट कोहली की विरासत याद रखी जाएगी'



आनंद महिंद्रा ने अपने एक्स पोस्ट में कोहली की रोती हुई तस्वीर शेयर की है और अपने इस पोस्ट के कैप्शन देते हुए लिखा है, 'भरोसा और विश्वास वो परिंदा है, जो उजाले को फील करता है, और तब भी गाता है, जब भोर भी अंधेरी होती है, विराट कोहली ने उस टीम को अपने 18 साल दिए, जो हर साल आईपीएल ट्रॉफी के लिए तरस रही थी, आरसीबी भी इसका इंतजार कर रही थी और अब, आखिरकार सितारों ने जवाब दे दिया, और इस तरह ऐसी वफादारी ना सिर्फ खिताब जीतती है, बल्कि विरासत भी बनती है, विराट कोहली की विरासत याद रखी जाएगी'.

“Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark.” – Tagore



For 18 years, Virat Kohli gave his heart to a team that had never touched the trophy.



Waiting for the light of that dawn.



And now, at last, the stars have answered his faith.



