वेनिस में आनंद महिंद्रा को दिखा मुंबई जैसा ट्रैफिक, Video शेयर कर बताई ये दिलचस्प बात

महिन्द्रा कंपनी के प्रमुख और इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वह नियमित तौर पर पोस्ट शेयर करते हैं जो उनके फैंस और फॉलोअर्स को बेहद पसंद आता है. फिलहाल, वह इटली के वेनेटो क्षेत्र की राजधानी वेनिस की सैर कर रहे हैं. उन्होंने एक वीडियो शेयर कर वेनिस के ट्रैफिक की तुलना मुंबई के जाम से कर दी है. पोस्ट में उन्होंने एक नहर में नावों के फंस जाने का वीडियो शेयर किया है. आनंद महिंद्रा का यह पोस्ट अब वायरल हो चुका है जिस पर लोगों की ढेर सारी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.



वेनिस में मुंबई जैसा ट्रैफिक!



इटली के वेनेटो प्रांत के वेनिस में ढेर सारी नहरे हैं जो अपने जलमार्गों, पुनर्जागरण वास्तुकला और आश्चर्यजनक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है. मुंबई और वेनिस शहर में पर्याप्त अंतर होने के बावजूद आनंद महिंद्रा ने अपने हालिया पोस्ट में ट्रैफिक के आधार पर दोनों शहरों की तुलना कर डाली है. अपने पोस्ट में आनंद महिंद्रा ने एक संकीर्ण नहर में जगह के लिए संघर्ष कर रहे गोंडाला और नावों का वीडियो भी शेयर किया है. वीडियो शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने कैप्शन में लिखा, "वेनिस तक की यात्रा केवल मुंबई-शैली के ट्रैफिक जाम में फंसने के लिए की गई! (ठीक है मैं मानता हूं कि यह ट्रैफिक कम तनावपूर्ण है)."

Traveled all the way to Venice only to run into a Mumbai-style traffic jam!



(Ok, I admit this traffic pile-up is less stressful…????)#SundayFeeling pic.twitter.com/n25G8Y5upk