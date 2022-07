आनंद महिंद्रा ने शेयर की मंगल ग्रह से ली गई पृथ्वी की फोटो, बताया क्या सीख देती है हमें ये तस्वीर

आनंद महिंद्रा ने शेयर की मंगल ग्रह से ली गई पृथ्वी की फोटो

महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) पर ट्विटर पर हमेशा ही प्रेरक सामग्री शेयर हैं जो कुछ ही समय में वायरल हो जाता है. ठीक इस पोस्ट की तरह जिसे उद्योगपति ने 21 जुलाई को रीट्वीट किया था. आप सोच रहे होंगे, वो क्या है? यह पृथ्वी की एक तस्वीर है जो कि मंगल ग्रह (picture of the Earth taken from Mars) से ली गई है. हां, आपने सही पढ़ा. तस्वीर को क्यूरियोसिटी (Curiosity) नाम के पेज ने शेयर किया था. लेकिन, इसके साथ आपको महिंद्रा की पोस्ट और उनके विचारोत्तेजक कैप्शन को भी जरूर देखना चाहिए.