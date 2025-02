33 साल में कितना बदला मोबाइल फोन, आनंद महिंद्रा ने शेयर किया Video, लोगों ने बदलती तकनीक पर ज़ाहिर की चिंता

महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा एक बार फिर अपने सोशल मीडिया पोस्ट से चर्चा में हैं. आनंद महिंद्रा अकसर सोशल मीडिया पर समाज, राजनीति, खेल और तकनीकी आदि से जुड़े पोस्ट शेयर करते रहते हैं. आनंद महिंद्रा ने इस बार मोबाइल फोन के विकास पर एक वीडियो शेयर किया है. आनंद महिंद्रा ने यह वीडियो अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है और लोगों के लिए एक मैसेज भी छोड़ा है. इस वीडियो में मोबाइल फोन के 33 साल का इतिहास और इसका बदलता स्वरूप देखने को मिल रहा है. आनंद महिंद्रा ने अपने इस पोस्ट में एक कैप्शन भी दिया है, जिसमें वह इस तकनीकी विकास पर अपने विचार साझा कर रहे हैं. वहीं, हर बार की तरह इस बार भी लोगों ने आनंद महिंद्रा के पोस्ट को गंभीरता से लेकर इस पर प्रतिक्रिया दी है.



मोबाइल फोन का 33 साल पुराना इतिहास (Anand Mahindra shares Mobile Phone Evolution)

आनंद महिंद्रा ने अपने एक्स पोस्ट में मोबाइल फोन के विकास का जो वीडियो शेयर किया है, उसमें मोबाइल फोन का 1991 से 2024 तक का बदलता स्वरूप देखने को मिल रहा है. आप देखेंगे कि कैसे दुनिया ने कीपैड वाले मोबाइल फोन से आज स्मार्ट फोन की दुनिया में कदम रख लिया है. वहीं, आनंद महिंद्रा ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'दिलचस्प, हां, मैंने इतने लंबे समय तक मोबाइल फोन के बदलते स्वरूप को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि मैं आने वाले लंबे समय तक यह भी देख सकूंगा कि सेलफोन को हमारे दिमाग में इंस्टॉल भी किया जाएगा'. अब लोग आनंद महिंद्रा के इस पोस्ट पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.



Fascinating



Yes, I've been around long enough to witness each and every one of these avatars of the ubiquitous cell phone.



But I'm not sure I want to be around long enough to see a cellphone be installed and implanted in our brains!



