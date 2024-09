महज 1 मिनट में इस कलाकार ने बजाए 11 इंट्रूमेंट्स, बेहतरीन परफॉर्मेंस देख आनंद महिंद्रा ने की जमकर तारीफ

Anand Mahindra Raghav Sachar Video: हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इसका अंदाजा हाल ही में सोशल मीडिया पर छाए इस वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है, जिसमें एक होनहार युवा का टैलेंट देख उद्योगपति आनंद महिंद्रा बेहद इंप्रेस हुए और एक्स पर उनका वीडियो शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाए. आनंद महिंद्रा गायक और संगीतकार राघव सच्चर की जबरदस्त प्रतिभा को देख हैरान रह गए, जिन्होंने सिर्फ़ एक मिनट में 11 इंस्ट्रूमेंट्स बजाए.

ये है सच्चा टैलेंट (Raghav Sachar plays 11 instruments in a minute)

आनंद महिंद्रा ने एक्स पर सच्चर के परफॉर्मेंस का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने 2001 की बॉलीवुड क्लासिक फ़िल्म के हिट गाने 'दिल चाहता है' पर परफॉर्मेंस दी है. वह अलग-अलग इंट्रूमेंट्स के बीच स्विच करते हुए कमाल की धुन बजाते हैं. वीडियो की शुरुआत में राघव बांसुरी और सैक्सोफोन पकड़े हुए और 'दिल चाहता है' की पॉपुलर धुन बजाते हुए दिख रहे हैं. जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, वह सहजता से सीटी बजाने, बैंजो बजाने और कई अन्य इंट्रूमेंट्स के बीच स्विच करते दिखाई पड़ते हैं. उनकी पूरी परफॉर्मेंस किसी ऑडियो-विजुअल ट्रीट से कम नहीं है.

वीडियो को कैप्शन देते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा, ‘एक मिनट में 11 वाद्य यंत्र और यह सिर्फ़ अभ्यास की नवीनता नहीं है. गीत, एक टाइमलेस फेवरेट, को भावपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया है.. शाबाश, राघव सच्चर.'

वीडियो यहां देखें

Now THAT is some serious talent.



11 instruments in a minute.



And it's not just the novelty of the exercise. The song—a timeless favourite—has been soulfully rendered.



Bravo, @raghavsachar



You make our #Sundays Smoother…



pic.twitter.com/miGiQa2Ila