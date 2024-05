दीपा करमाकर ने एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में Gold जीतकर रचा इतिहास, आनंद महिंद्रा ने इस तरह किया रिएक्ट

भारत की स्टार शीर्ष भारतीय जिम्नास्ट दीपा करमाकर ने एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में गोल्‍ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. दीपा ये कारनामा करने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं. उनकी इस सफलता पर भारतीय बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने भी रिएक्शन दिया है. बता दें कि, दीपा करमाकर ने वॉल्‍ट फाइनल में 13.566 का औसत स्कोर बनाया. जानकारी के लिए बता दें कि, दीपा 2015 में यहां कांस्‍य पदक जीत चुकी हैं.

यहां देखें पोस्ट

And more #MondayMotivation



Just back in March, @DipaKarmakar was talking about her injury & the hurdles she had to cross. It was the love for the sport, she said, which keeps her going.



And yesterday she became the 1⃣st 🇮🇳 gymnast to win🥇at the prestigious Asian championship,… https://t.co/jMXzjp7G9P pic.twitter.com/l4OPrOMbaT