पैरों से धनुष चलाने वाली शीतल देवी के टैलेंट के मुरीद हुए आनंद महिंद्रा, याद कराया प्रोमिस, बोले- मुझे निभाने दीजिए अपना वादा

Anand Mahindra Viral Post: दिग्गज भारतीय उद्योगपति आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं. वह आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा दिलचस्प पोस्ट करते रहते हैं, जो पल भर में सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है. हाल ही में उन्होंने भारतीय खिलाड़ी पैरा-तीरंदाजशीतल देवी (Sheetal Devi) से जुड़ा एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने पैरालंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाली शीतल देवी को अपना मोटिवेशन बताते हुए बेहद खूबसूरत संदेश लिखा है.

आनंद महिंद्रा का मंडे मोटिवेशन (Anand Mahindra Tweet)

महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने एक्स पर शीतल देवी की वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, 'असाधारण साहस, प्रतिबद्धता और कभी हार न मानने का जज्बा पदकों से जुड़ा नहीं है…शीतल देवी, आप देश और पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा की किरण हैं. लगभग एक साल पहले, आपकी अदम्य भावना को सलाम करते हुए, मैंने आपसे हमारी रेंज से किसी भी कार को स्वीकार करने का अनुरोध किया था. हम आपके नेविगेशन को सक्षम करने के लिए इसे कस्टमाइज करेंगे. आपने सही कहा कि जब आप 18 साल की हो जाएंगी तो आप यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेंगे, जिसे आप अगले साल स्वीकार करेंगी. मैं आपसे वह वादा पूरा करने के लिए उत्सुक हूं और, निःसंदेह, कोई और मेरा #MondayMotivation नहीं हो सकता.'

यहां देखें पोस्ट

Extraordinary courage, commitment & a never-give-up spirit are not linked to medals…#SheetalDevi, you are a beacon of inspiration for the country—and the entire world.



Almost a year ago, as a salute to your indomitable spirit, I had requested you to accept any car from our… pic.twitter.com/LDpaEOolxA