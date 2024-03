इस अमेरिकी स्टोर में कर्मचारियों की वजह से लगा ताला, एक साथ छोड़ा काम, चौंका देगी वजह

स्टोर की मैनेजर रही ट्रिबोलेट के मुताबिक, उनकी सात लोगों की टीम के बीच नौकरी से छोड़ने की बात कई महीनों से चल रही थी. आखिर एक और थका देने वाले सप्ताह के बाद वो दिन भी आ गया. टीम के लोगों ने अपना एक मैसेज स्टोर के दरवाजे पर लगा दिया, जिसमें उन्होंने अपने अमेजिंग कस्टमर्स को थैंक्यू कहा और अपनी जॉब छोड़ने के बारे में बताया.

स्टोर के दरवाजे पर हाथ से लिखे साइन (handwritten sign) पर लिखा था, 'We quit! Thank you to our amazing customers. We love you and will miss you.' न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, एक दूसरे साइन में लिखा था कि, स्टोर पूरी टीम के चले जाने के कारण बंद हुआ है. उस साइन में उन्होंने ज्यादा काम और कम सैलरी जैसी अपनी शिकायतें भी लिखी थीं.

जिन वजहों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, उनमें से एक वजह स्टोर की पॉलिसी थी, जिसमें स्टोर की उन वस्तुओं को डिस्कार्ड करने की पॉलिसी थी, जो अभी भी इस्तेमाल करने के योग्य थीं, लेकिन उनकी एक्सपायरी डेट करीब थी. उस स्टोर की मैनेजर रह चुकी ट्रिना ट्रिबोलेट ने कॉफी और अनाज जैसी बिल्कुल अच्छी चीजों को फेंकने की बात पर रोशनी डाली, जिन्हें फेंकने की जगह जरूरतमंद लोगों को दान किया जा सकता था, लोकल कम्युनिटी को दान देने के डॉलर जनरल के दावों के बावजूद, अच्छी चीजों को फेंक दिए जाने के कारण ने कर्मचारियों को बहुत दुखी किया.

यहां देखें पोस्ट

न्यूज पोर्टल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रिबोलेट (Tribolet) ने कहा- 'मैंने उन चीजों को फेंकते देखा है जो किसी ऐसे व्यक्ति को दी जा सकती थीं, जिन्हें उनकी जरूरत थी. हम वो कॉफी फेंक रहे हैं जो एक्सपायर नहीं हुई है, लेकिन होने वाली है. ट्रिबोलेट (Tribolet) ने इस बात का जिक्र भी किया कि, हफ्ते में सातों दिन काम करने से उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ा, क्योंकि क्रिसमस के बाद से उन्हें कोई छुट्टी नहीं मिली थी, जबकि वह नए जॉब की तलाश करने से पहले कुछ समय की छुट्टी लेने की प्लानिंग कर रही हैं, दूसरे कर्मचारियों के पास नौकरी छोड़ने से पहले ही नई नौकरियां थीं.

डॉलर जनरल ने अपने जवाब में कहा कि- फीडिंग अमेरिका रेगुलेशन (Feeding America's regulations) के मुताबिक, उनके पास फूड डोनेशन के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं. इसके बावजूद ट्रिबोलेट (Tribolet) ने दावा किया कि इस्तेमाल करने योग्य चीजों को अभी भी फेंक दिया जा रहा है, जिसमें डिब्बाबंद फूड आइटम भी शामिल है, जिन्हें आम तौर पर फूड बैंक डोनेशन के तौर पर स्वीकार करते हैं.

यह घटना रिटेल वर्कर्स के सामने आने वाली चुनौतियों पर रोशनी डालती है. डॉलर जनरल, एक टेनेसी-बेस्ड डिस्काउंट चेन है, जिसके देशभर में लगभग 19,000 लोकेशन पर स्टोर हैं. नए कर्मचारियों को लेने के बाद स्टोर को फिर से खोल दिया गया है.