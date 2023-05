अंबानी परिवार में नए मेंबर की एंट्री, बहू श्लोका ने दिया बेटी को जन्म

अंबानी के बच्चों के दोस्त और परिवार के करीबी और राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी के बेटे धनराज नाथवानी ने ट्विटर पर बेटी के जन्म की जानकारी दी.

नाथवानी ने लिखा, ''आकाश और श्लोका अंबानी को उनकी नन्ही राजकुमारी के आगमन पर हार्दिक बधाई! यह अनमोल आशीर्वाद आपके जीवन में अपार खुशियां और प्यार लाए."

Heartiest congratulations to Akash and Shloka Ambani on the joyous arrival of their little princess! May this precious blessing bring immense happiness and love to your lives. pic.twitter.com/MXHdohoxqi