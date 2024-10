जवान होने के लिए अरबों खर्च कर रहे अमेरिकन बिजनेसमैन ब्रायन जॉनसन, अब अपने प्लाज्मा को बताया गोल्ड, देखें Pics

Age obsessed CEO Bryan Johnson: दुनिया का सबसे कड़वा सच मौत है, जो एक ना एक दिन हर किसी को आनी है, लेकिन यह अरबपति अमेरिकन बिजनेसमैन बढ़ती उम्र की सच्चाई को मिटाने में लगा है. दरअसल, बात कर रहे हैं 47 साल के ब्रायन जॉनसन की, जो जवान और जिंदा रहने के लिए रोजाना 110 गोलियां खाते हैं. मीठा खाने के लिए ब्रायन चॉकलेट में मिले मशरूम को खाकर अपनी इच्छा पूरी करते हैं. ब्रायन के पास डॉक्टर की एक पूरी टीम है, जो उन्हें जवान बनाने की ट्रिक्स देती रहती है. अब ब्रायन ने अलग ही कारनामा किया है. ब्रायन ने अपने नये सोशल मीडिया पोस्ट से लोगों के बीच हड़कंप मचा दिया है.

गोल्ड जैसा प्लाज्मा (Bryan Johnson Plasma as liquid Gold)

अपने नये पोस्ट में ब्रायन ने अपने सुपर क्लीन प्लाज्मा की झलक दिखलाई है, जो गोल्डन रंग की है. इस पोस्ट को शेयर कर ब्रायन ने लिखा है, 'टोटल प्लाज्मा प्रोसिजर के दौरान एक लैब टेक्नीशियन इसे अकेले फेंकने से कतरा रहा था और मुझे साथ में ले गया'. अपने पोस्ट में ब्रायन ने बताया है कि उनके डॉक्टर ने बीते 9 सालों में इतना साफ प्लाज्मा आजतक नहीं देखा है. ब्रायन ने अपने गोल्ड कलर के प्लाज्मा की तस्वीरें भी शेयर की हैं.

डाइट पर करोड़ों खर्च कर रहे ब्रायन (Bryan Johnson Plasma)

ब्रायन ने दावा किया है कि प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट डाइट के जरिए वह अपनी उम्र को कम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने अपने पिता को अपना सुपर ब्लड देकर उनकी उम्र 25 साल कम कर दी थी. बता दें कि, ब्रायन ने हाल ही में अपनी कंपनी को 6400 करोड़ रुपये में बेचा था. इन पैसों से ब्रायन खुद को दिन-ब-दिन जवान बनाने में खर्च कर रहे हैं. ब्रायन हर साल खुद पर 2 मिलियन डॉलर खर्च कर रहे हैं. इसमें डॉक्टर और दवाइयों का खर्चा भी शामिल है.

यहां देखें पोस्ट

Completed my first total plasma exchange (TPE). Removing all the plasma in my body and replacing with Albumin.



This is different from what I did last year: removing 1 L of plasma from my body and then replacing it with 1 L of plasma from my blood boy @talmagejohnson_ . I gave… pic.twitter.com/mrKsKt3zrg