11 दिन बाद 14 साल के बच्चे समेत 3 लोगों को मलबे से ज़िंदा निकाला गया, ये चमत्कार से कम नहीं

तुर्किये में विनाशकारी भूकंप के बाद कई ज़िंदगियां तबाह हो गईं. कई लोगों ने अपने परिवार को खो दिया. कोई अपने पैरेंट्स को खो दिया है तो कोई अपने बच्चों. राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है. इसी बीच एक चमत्कार हुई है. 11 दिन बाद भी एक 14 साल के बच्चे समेत दो लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है. यह किसी चमत्कार की तरह ही है कि मलबे में 11 दिन भी कोई जिंदा है. राहत एवं बचाव दल ने 14 वर्षीय उस्मान को सुरक्षित बचाने के बाद दो अन्य लोगों को बचाया है. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है.
14 yaşındaki Osman 260'ıncı saatte, yoğun çabaların sonucunda tekrar aramızda. Şu an Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesinde ilk tıbbi müdahalesi gerçekleştiriliyor. Hepimiz adına yavrumuzun yanındayım. pic.twitter.com/4S5aXp6lMc— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 16, 2023
तुर्किये के स्वास्थ्य मंत्री फहार्टिन कोका ने ट्वीट कर उस्मान के सुरक्षित बचाए जाने की जानकारी दी. उनकी पोस्ट लोगों को बहुत ही पसंद आ रही है. लोग इस ट्वीट पर कमेंट कर रहे हैं. कई यूज़र्स इसे चमत्कार बता रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 14 वर्षीय उस्मान 260 घंटे बाद फिर से हमारे साथ है.
Hatay'da enkaz altından 261'inci saatte, bu gece kurtarılan Mustafa, tıbbi müdahalenin ardından ilk olarak, telefon numarasını hatırladığı bir yakınını aradı. Kardeşimiz Mustafa'yı bu kadar iyi görmekten çok mutluyuz. pic.twitter.com/t0jrmH0M6r— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 16, 2023
तुर्किये के हाटे प्रांत में गुरुवार (Thursday) की रात को बचावकर्मियों ने दो और लोगों को मलबे से बाहर निकाला. दरअसल, खोज एवं बचाव दल ने अंटाक्या में मलबे के नीचे 26 वर्षीय मेहमत अली और 34 वर्षीय मुस्तफा अवसी को दबा हुआ पाया. इन दोनों की सांस चल रही थी. ऐसे में बचावकर्मियों ने तत्काल प्रभाव से दोनों को मलबे से रेस्क्यू किया.
Hayat dolu haberler bu gece birbirini izliyor. Kardeşimiz Mehmet Ali, Hatay'da enkaz altından 261'inci saatte kurtarılan ikinci vatandaşımız. İlk tıbbi müdahalesi Sahra Hastanesinde yapıldı. Şu an Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altında. pic.twitter.com/3WNgR8KkKW— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 17, 2023
11 दिन यानि 260 घंटे बाद भी लोगों का ज़िंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है. लोगों के लिए ये हैरान कर देने वाली घटना है.