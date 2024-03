73 साल के बुजुर्ग की आवाज सुन दिल हार बैठे आनंद महिंद्रा, वीडियो शेयर कर लिखी मन की बात

जानकारी के लिए बता दें कि, यह वीडियो आईसीआईसीआई बैंक की ओर से 2023 में आयोजित किए गए आईशाइन सिंगिंग कम्पीटीशन का है, जिसमें डॉ सुरेश नांबियार को प्लेबैक सिंगर शान के साथ मोहम्मद रफी का एक गाने गुनगुनाते देखा जा सकता है. 2023 के iSHINE सिंगिंग कॉम्पिटिशन के विजेता डॉ. सुरेश नांबियार की तारीफ में आनंद महिंद्रा ने एक पोस्ट X पर शेयर किया है. पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि, वह डॉ. नांबियार की खूबसूरत आवाज से काफी प्रभावित हुए हैं और अगर उन्हें मौका मिल पाता, तो वह इस प्रतियोगिता में जाकर उन्हें सुनते.

यहां देखें वीडियो

वीडियो में डॉ सुरेश नांबियार को प्लेबैक सिंगर शान के साथ 1986 का क्लासिक गाना 'जवानिया ये मस्त मस्त' गाते सुना जा सकता है. जानकारी के लिए बता दें कि, संयुक्त अरब अमीरात में एक चिकित्सक के रूप में काम कर चुके डॉ. सुरेश नांबियार केरल में कन्नुर से हैं और वर्तमान में रिटायर्ड हैं.

आनंद महिंद्रा ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, 'यह प्रतियोगिता कई महीने पहले हुई थी, लेकिन मेरा ध्यान आज ही खींचा. काश मैं सभागार में खड़ा होता और डॉ. सुरेश नांबियार की सराहना कर रहा होता. उनके पास मनमोहक आवाज है, क्योंकि वह मंच पर एक आकर्षक कलाकार हैं. वह हमें दिखाते हैं कि जीवन को पूरी तरह जीने की इच्छा कभी कम नहीं होनी चाहिए. हमें हमारे जुनून को 'आवाज' देने की याद दिलाने के लिए डॉ. नांबियार को धन्यवाद.' उनके इस पोस्ट को अब तक 4 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, उन्होंने वास्तव में अपनी अद्भुत आवाज और मंच पर अपनी पकड़ से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया. दूसरे यूजर ने लिखा, 73 साल की उम्र में जीवन को भरपूर जीने की इच्छा कई लोगों के लिए प्रेरणादायक है.

ये भी देखिए- Sunny Deol बने Entertainer Of The Year, पिता Dharmendra के लिए क्या बोले? | NDTV Indian Of The Year