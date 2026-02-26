उर्फी जावेद का नया फैशन एक्सपेरिमेंट, केक वाली ड्रेस ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी

Uorfi Javed Cake Dress: टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस उर्फी जावेद को अच्छे से पता है कि लाइमलाइट कैसे बटोरनी है और लोगों को अपना दीवाना कैसे बनाना है. वो हमेशा ही अपने फैशन सेंस, ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर के खबरों में बनी रहती हैं. उनकी हर ड्रेस में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है कि वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है. हर बार की तरह इस बार भी उर्फी ने अपने ड्रेस से लाइमलाइट को चोरी कर लिया. इस बार उन्होंने कुछ ऐसा पहन डाला है जिसके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता है. सोचिए कि आप कुछ ऐसा पहनें जिसे आप खा भी सकें. है ना हैरान कर देने वाला! लेकिन उर्फी काम ही हैरान करने वाले करती हैं. तो उर्फी ने इस बार केक से बनी हुई ड्रेस पहन डाली है.

उर्फी एक इवेंट में पहुंची थीं. जहां पर वो केक से बनी हुई ड्रेस पहनकर आई. पहले तो सबको लगा कि ये सिर्फ एक डिजाइन है लेकिन कुछ देर बाद उर्फी खुद ही अपनी ड्रेस को काटकर के केख को सबको खिलाने लगीं.

उर्फी ने इस आउटफिट को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैरी किया. कैमरे के सामने उन्होंने मुस्कुराते हुए पोज दिए और पैपराजी से भी बात की. उनका अंदाज़ हमेशा की तरह बेफिक्र और अलग था. बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब उर्फी ने अपनी ड्रेस से लोगों को हैरान किया है. इसके पहले भी वो इस तरह की कई ड्रेसेस पहन चुकी हैं. इस ड्रेस को उर्फी ने बनाने में भी प्लानिंग की है.

इस ड्रेस में उर्फी ने ब्लैक कलर की फ्रॉक स्टाइल ड्रेस पहनी है. इसकी खास बात ये है कि इसकी फ्रिल में से बिल्स निकल रहे हैं.

आप सभी ऑरेंज खाते होंगे या फिर फेस पर लगा लेते होंगे. लेकिन क्या आपने कभी संतरे से बनी ड्रेस पहनने की सोची है. अगर नहीं तो यहां देखिए उर्फी ने ये कमाल कर दिखाया है.