गुरुग्राम में 4 BHK फ्लैट या न्यूयॉर्क में 6 BHK पेंटहाउस, 25 करोड़ लगाकर क्या लेना चाहेंगे आप? पोस्ट ने उड़ाए लोगों के होश

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रियल एस्टेट की कीमतों में भारी अंतर को दिखाने वाले एक हालिया सोशल मीडिया पोस्ट ने ऑनलाइन लोगों का ध्यान खींचा है और बहस छेड़ दी है. एक्स पर पोस्ट करते हुए मैनेजमेंट कंसल्टेंट गुरजोत अहलूवालिया ने गुड़गांव और न्यूयॉर्क में 3 मिलियन डॉलर (लगभग ₹ 25 करोड़) में एक खरीदार को क्या मिल सकता है, इसकी एक-एक करके तुलना की. उनकी पोस्ट के मुताबिक अगर, आपके पास 3 मिलियन डॉलर हैं, तो आप गुरुग्राम में एक अच्छी रेसिडेंशियल सोसायटी में 4BHK या 5BHK अपार्टमेंट खरीद सकते हैं. हालांकि, इसी कीमत सीमा में, खरीदार न्यूयॉर्क में एक शानदार 6-कमरे वाला पेंटहाउस खरीद सकते हैं, जिसे दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक माना जाता है.

26 करोड़ में कहां क्या मिलेगा?

अहलूवालिया ने इंटरनेट से ली गई दो लिस्टिंग के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, ‘आप 3 मिलियन डॉलर का कौन सा अपार्टमेंट पसंद करेंगे?" तस्वीरों के अनुसार, अगर आप अपना बजट थोड़ा बढ़ाकर ₹26.8 करोड़ कर सकते हैं, तो आप गुरुग्राम के पॉश DLF मैगनोलियास में 4BHK या 5BHK भी ले पाएंगे. यह पॉश सोसाइटी स्विमिंग पूल, कवर्ड पार्किंग, जिम, स्पा, ग्रीन स्पेस तक पहुंच आदि सहित कई तरह की सुविधाएं प्रदान करती है. अमेरिका में, 2.85 मिलियन डॉलर (लगभग ₹23 करोड़) न्यूयॉर्क में एक शानदार 6-कमरे वाले पेंटहाउस ले सकते हैं.'

नीचे दिए गए पोस्ट पर एक नज़र डालें:

Which $3M apartment would you prefer?



• Gurgaon or New York?

• 4BHK Flat or 6BHK Penthouse?

• Golf Course Road or Manhattan?

• Cyber City or Times Square?

• Magnolias Park or 3.4 sqkm Central Park?



IMO REAL Estate is a SCAM in India! pic.twitter.com/jNlPCm7fjK