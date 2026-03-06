विज्ञापन
Women’s Day 2026: मलाला से लेकर मैरी क्यूरी तक, दुनिया की मशहूर महिलाओं के कोट्स, जो बदल सकते हैं आपकी सोच

International Women’s Day 2026 के मौके पर पढ़िए दुनिया की मशहूर महिलाओं के 25 प्रेरणादायक कोट्स, जो महिलाओं के साहस, आत्मविश्वास और सशक्तिकरण का संदेश देते हैं.

महिलाओं को प्रेरित करने वाले 25 दमदार कोट्स

हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day) मनाया जाता है. यह दिन महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मान देने, लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है. यह दिन उन हजारों महिलाओं के संघर्ष का परिणाम है, जिन्होंने समान अधिकारों के लिए आवाज उठाई, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और समाज में पुरुषों के बराबर स्थान की मांग की.

आज दुनिया भर में महिलाएं राजनीति, विज्ञान, खेल, कला, व्यवसाय और सामाजिक कार्य जैसे कई क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां हासिल कर रही हैं. हालांकि, प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी महिलाओं के लिए समान अवसर और अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में लंबा रास्ता तय करना बाकी है.

दुनिया की मशहूर महिलाओं के प्रेरणादायक कोट्स

नीचे दुनिया की कई प्रसिद्ध महिलाओं के कुछ प्रेरणादायक विचार दिए गए हैं, जो महिलाओं को आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देते हैं.
    1.    “हर बार जब कोई महिला अपने लिए खड़ी होती है, तो वह सभी महिलाओं के लिए खड़ी होती है.” - Maya Angelou
    2.    “महिलाओं को हर उस जगह होना चाहिए जहां फैसले लिए जाते हैं.” - Ruth Bader Ginsburg
    3.    “जीवन में किसी चीज से डरने की नहीं, बल्कि उसे समझने की जरूरत है.” - Marie Curie
    4.    “अच्छे व्यवहार वाली महिलाएं शायद ही इतिहास बनाती हैं.” - Eleanor Roosevelt
    5.    “दुनिया में महिलाओं को फिट करने की कोशिश मत कीजिए, दुनिया को महिलाओं के अनुसार बनाइए.” - Gloria Steinem
    6.    “हर महिला की सफलता दूसरी महिला के लिए प्रेरणा बननी चाहिए.” - Serena Williams
    7.    “खाली मत बैठो, शिक्षा प्राप्त करो.” - Savitribai Phule
    8.    “अगर कुछ कहना हो तो पुरुष से कहो, अगर काम करवाना हो तो महिला से कहो.” - Margaret Thatcher
    9.    “लड़कियां वह सब कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं.” - Katherine Johnson
    10.    “जब तक कोई महिला स्वतंत्र नहीं है, तब तक मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं.” - Audre Lorde
    11.    “कट्टरपंथियों को सबसे ज्यादा डर एक लड़की और किताब से लगता है.” - Malala Yousafzai
    12.    “कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वह अपनी महिलाओं की क्षमता को दबाता है.” - Michelle Obama
    13.    “एक नई दुनिया संभव है और वह हमारे रास्ते में है.” - Arundhati Roy
    14.    “फेमिनिज्म का मतलब महिलाओं को चुनाव की आजादी देना है.” - Emma Watson
    15.    “आज की लड़कियों की प्रतिभा ही कल के व्यवसायों को आगे बढ़ाएगी.” - Indra Nooyi
    16.    “पुरुषों की दुनिया में आगे बढ़ने वाली महिला खास होती है.” - Rihanna
    17.    “मानव अधिकार ही महिलाओं के अधिकार हैं.” - Hillary Clinton
    18.    “भविष्य में महिला नेता नहीं होंगी, सिर्फ नेता होंगे.” - Sheryl Sandberg
    19.    “जब कोई कहता है कि मैं नहीं कर सकती, तो मैं सुनना बंद कर देती हूं.”- Florence Griffith Joyner
    20.    “आपकी आवाज दुनिया बदल सकती है.” - Chimamanda Ngozi Adichie
    21.    “कम से कम मैं उन लोगों के लिए आवाज उठा सकती हूं जो बोल नहीं सकते.” - Jane Goodall
    22.    “आप जैसे भी हैं, आप उतने ही महत्वपूर्ण और खूबसूरत हैं.” - Juno Dawson
    23.    “सशक्तिकरण तब तक संभव नहीं जब तक हम एक-दूसरे को नहीं समझते.” - Tarana Burke
    24.    “दूसरों की सीमित सोच के कारण खुद को सीमित मत करो.” - Mae Jemison
    25.    “मुझे प्रेरणा किताबों से नहीं, बल्कि उन महिलाओं से मिलती है जिनसे मैं मिलती हूं.” - Carolina Herrera

महिलाओं की आवाज ही बदलाव की ताकत

इन सभी महिलाओं के विचार हमें यह याद दिलाते हैं कि महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे समाज की प्रगति से जुड़ा विषय है. जब महिलाओं को समान अवसर और अधिकार मिलते हैं, तब समाज अधिक मजबूत, समृद्ध और प्रगतिशील बनता है.

