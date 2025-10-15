जब मैं 2026 में डायमंड बनकर आऊंगा... आज वो लड़का कहां है, VIDEO में बताई अपनी कहानी

2026 Me Diamond Ban Ke Aunga Viral Boy: सोशल मीडिया की दुनिया में एक बार कहा गया डायलॉग कब, कहां और कैसे वापस वायरल हो जाए....इसका कोई भरोसा नहीं. 2018 में अपने एक अनोखे कॉन्फिडेंस भरे बयान '2026 में डायमंड बनकर लौटूंगा' से वायरल हुआ लड़का अब फिर सुर्खियों में है. हाल ही में उसने एक नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह कह रहा है कि, 'हैलो गाइज, मैं वही 2018 वाला लड़का हूं…लोग अब भी मुझे कमेंट्स करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैंने मेहनत की है.'

'दो साल मेहनत की है, बस अब सपोर्ट चाहिए' (diamond boy new video)

अपने नए वीडियो में यह वायरल लड़का बता रहा है कि पिछले दो साल से वह लगातार मेहनत कर रहा है, लेकिन कुछ लोग उस पर शक करते हैं. वो कहता है, 'मार्केटिंग वाले मुझे गलत मैसेज कर रहे हैं, बोलते हैं कि मैंने मेहनत नहीं की, लेकिन मैंने की है, दो साल की है. अब 2026 में मैं डायमंड बनूंगा या नहीं, पता नहीं, पर आप लोग मुझे फॉलो करें, सपोर्ट करें.'

उसकी इस ईमानदारी से भरी अपील ने कई लोगों को छू लिया. वहीं कई लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि, 'कम से कम इसका कॉन्फिडेंस अभी भी बरकरार है' और कुछ मजाकिया अंदाज़ में बोले- '2026 में सच में डायमंड बनकर लौटे तो दुनिया हिल जाएगी.'

सोशल मीडिया पर फिर छाया 'डायमंड बॉय' (diamond boy latest video 2025)

वीडियो के सामने आते ही इंस्टाग्राम और X (Twitter) पर #DiamondBoy और #2026Trend फिर ट्रेंड करने लगे हैं. लोग पुराने मीम्स के साथ उसकी नई क्लिप शेयर कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा, 'ये लड़का भले मज़ाक में वायरल हुआ था, पर आज उसकी बातों में सच्चा जुनून दिखता है.'

