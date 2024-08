China की 13 साल की भरतनाट्यम नृत्यांगना ने रचा इतिहास, पहले अरंगेत्रम कार्यक्रम में दी प्रस्तुति

Chinese girl performs Bharatanatyam in China: सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों चीन की एक 13 साल की स्कूली छात्रा का वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है, जिसने एक समारोह के दौराह भरतनाट्यम अरंगेत्रम की प्रस्तुति देकर इतिहास (Chinese Dancer Created History) रच दिया. बता दें कि, चीन में प्रस्तुत किया गया ये पहला अरंगेत्रम समारोह है. इसे पड़ोसी देश में लोकप्रियता हासिल कर रही प्राचीन भारतीय नृत्य शैली की यात्रा में एक मील के पत्थर के तौर पर देखा जा रहा है.

यहां देखें वीडियो

VIDEO | Lei Muzi, a 13-year-old school student, scripted history when she performed Bharatanatyam "Arangetram" in China, a landmark in the journey of the ancient Indian dance form that is gaining popularity in the neighbouring country. pic.twitter.com/OaOlc9EEhh