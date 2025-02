Mahakumbh 2025: IIT बाबा से लेकर मोनालिसा तक...महाकुंभ में फेमस हुए 10 चेहरे, जो हमेशा रहेंगे लोगों की यादों में

10 viral moments from Maha Kumbh Mela 2025: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ मेले का आखिरी दिन 26 फरवरी, 2025 था. सरकारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक महाकुंभ में 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए हैं. बता दें कि, 12 साल में एक बार लगने वाले महाकुंभ ने जाते-जाते लोगों को कुछ ऐसी यादें दे दी हैं, जिन्हें वह चाहकर भी नहीं भूल सकते. वहीं महाकुंभ के दौरान कुछ ऐसे लोग भी वायरल हुए हैं, जिन्हें सोचकर ही हंसी आ जाती है.आइए जानते हैं, इनके बारे में.

आईआईटी बाबा

जहां महाकुंभ में देश के हर कोने से साधु- संत आए थे, वहीं इनके बीच एक ऐसे बाबा भी थे, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए. जी हां हम बात कर रहे हैं आईआईटी बाबा के बारे में. बता दें कि, जब लोगों को पता चला कि महाकुंभ में एक बाबा हैं, जो आईआईटी मुंबई से ग्रेजुएट हैं, जिनके बारे में इन दिनों हर कोई जानना चाह रहा था. इन दिनों वह कई जगह इंटरव्यू दे रहे हैं और पॉडकास्ट में शामिल हो रहे हैं.

यहां देखें वीडियो

मोनालिसा

महाकुंभ में रुद्राक्ष की माला बेचने वाली लड़की अपनी खूबसूरत आंखों के कारण सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. इस लड़की का नाम मोनालिसा भोंसले है, जो सिर्फ 16 साल की हैं. उनके वीडियो वायरल होने के बाद वह सोशल मीडिया स्टार बन गईं. महाकुंभ के दौरान उनसे मिलने वालों की भीड़ लगी रहती थी. अब खबर है कि वह जल्द ही किसी फिल्म का हिस्सा बनने जा रही हैं.

दातुन बेचने वाला

किसी ने नहीं सोचा था कि दातुन बेचकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन लोगों को उस समय यकीन हो गया, जब दातुन बेचने वाला एक लड़का महाकुंभ मेले के दौरान वायरल हुआ, जिसमें पता चला कि लड़के ने महाकुंभ मेले में दातुन बेचकर कुछ ही दिनों में 40,000 रुपये कमा लिए हैं. लड़के ने बताया कि दातुन बेचने का आइडिया उसकी गर्लफ्रेंड ने दिया था.

डिजिटल स्नान

संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आए, लेकिन जो नहीं आ पाए उन्होंने भी स्नान कर लिया. दरअसल महाकुंभ के अंतिम दिनों में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें देखा सकता है, कैसे एक महिला वीडियो कॉल पर शख्स से बात करते हुए उसे ऑनलाइन स्नान करा देती है. यानी वह अपना फोन गंगा जी में डुबो देती है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी तेजी से वायरल रहा है.

महाकुंभ में मिले 37 साल पुराने दोस्त

महाकुंभ में दो दोस्तों की मुलाकात का भी एक वीडियो वायरल हुआ, जो 37 साल बाद मिले. बताया जा रहा है कि, दोनों साल 1988 में स्कूल में साथ में पढ़ा करते थे. दोनों ने अपनी पुरानी बातें शेयर की, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया. जिसने भी इस वीडियो देखा, उसका दिल खुश हो गया.

चिमटा बाबा

महाकुंभ की शुरुआत में एक बाबा का वीडियो वायरल हुआ था, जिसे "चिमटा बाबा" के नाम जाना जाने लगा. बता दें, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोग उनसे सवाल पूछने आए थे और उन्होंने लोगों को चिमटे से मारकर भगाया था. बता दें कि, इन्हें 'एक हाथ खड़े बाबा' के नाम भी जाना जाता है.

कांटे वाले बाबा

कांटों के बीच लेटे एक बाबा का वीडियो भी इंटरनेट पर उस समय काफी वायरल हुआ, जब एक महिला ने उन्हें खरी-खोटी सुनाई थी. सोशल मीडिया पर लोगों ने कांटे वाले बाबा का काफी सपोर्ट किया और महिला की जमकर आलोचना की. जिन- जिन लोगों ने कांटे वाले बाबा का वीडियो देखा, उन्हें काफी तरस भी आया था.

#WATCH | Prayagraj, UP | Ramesh Kumar Manjhi alias Kaante Wale Baba lays down on thorns at #MahaKumbh2025 in Prayagraj. pic.twitter.com/4emU9LwZv9