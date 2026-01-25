विज्ञापन
विशेष लिंक

जेलेंस्की की नई डिमांड, रूस के हमलों के बीच एयर डिफेंस सहायता बढ़ाने की मांग

युद्ध समाप्त करने की वाशिंगटन की योजना पर रूस और यूक्रेन के साथ अमेरिका की मध्यस्थता में हुई वार्ता शनिवार को बिना किसी स्पष्ट सफलता के समाप्त हो गई.

Read Time: 2 mins
Share
जेलेंस्की की नई डिमांड, रूस के हमलों के बीच एयर डिफेंस सहायता बढ़ाने की मांग
  • रूसी हमलों के कारण कीव में सैकड़ों इमारतों में हीटिंग की सुविधा लगातार दूसरे दिन बंद है
  • यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अमेरिकी और यूरोपीय सहयोगियों से एयर डिफेंस सहायता बढ़ाने का अनुरोध किया है
  • रूस ने इस सप्ताह कीव पर हजारों ड्रोन, निर्देशित बम और मिसाइलें दागी हैं, जिससे हवाई सुरक्षा प्रणाली कमजोर हुई
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

रूसी हमलों के बाद लगातार दूसरे दिन भी कीव में सैकड़ों इमारतों में हीटिंग की सुविधा बंद रहने के कारण यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रविवार को सहयोगियों से एयर डिफेंस सहायता बढ़ाने का अनुरोध किया. लगभग चार साल से चल रहे इस युद्ध में रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को लगातार निशाना बनाया है, लेकिन कीव का कहना है कि इस सर्दी का मौसम सबसे कठिन रहा है, जिसमें विशेष रूप से सैकड़ों रूसी ड्रोन और मिसाइलों ने हवाई सुरक्षा को ध्वस्त कर दिया है.

अमेरिका और यूरोप से गुहार

विलनियस पहुंचने पर राष्ट्रपति ने कहा, "इस सप्ताह ही रूस ने 1,700 से अधिक हमलावर ड्रोन, 1,380 से अधिक निर्देशित हवाई बम और विभिन्न प्रकार की 69 मिसाइलें दागी हैं. इसीलिए हवाई रक्षा प्रणालियों के लिए मिसाइलों की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, और हम अपने आसमान की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे.” 

रूसी बमबारी ने कीव को विशेष रूप से बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे लगभग पांच लाख लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है.

मेयर विटाली क्लिट्स्को ने कहा, “24 जनवरी को दुश्मन द्वारा कीव शहर पर किए गए हमले के बाद, कीव में वर्तमान में 1,676 ऊंची इमारतों में हीटिंग की सुविधा नहीं है.” शून्य से नीचे के तापमान और बार-बार होने वाले हवाई हमलों ने हीटिंग और बिजली बहाल करने के लिए काम कर रहे मरम्मत दल के प्रयासों को धीमा कर दिया है.

पोलैंड और लिथुआनिया यूरोपीय संघ में कीव के सबसे मजबूत समर्थकों में से हैं, और दोनों ने हाल ही में युद्धग्रस्त देश को सैकड़ों जनरेटर की आपूर्ति की है.

युद्ध समाप्त करने की वाशिंगटन की योजना पर रूस और यूक्रेन के साथ अमेरिका की मध्यस्थता में हुई वार्ता शनिवार को बिना किसी स्पष्ट सफलता के समाप्त हो गई. फिर भी, जेलेंस्की ने कहा कि वार्ता "रचनात्मक" रही, और दोनों पक्ष अगले सप्ताह अबू धाबी में फिर से मिलने के लिए सहमत हुए हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Zelensky New Demand, Russia Ukraine War, Russia Ukraine Meeting, Ukraine New Demand, Russia Attacks Ukraine
Get App for Better Experience
Install Now