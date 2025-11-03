क्या यह सेफ है... जिनपिंग ने गिफ्ट में चीनी स्मार्टफोन दिए तो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने ऐसे ली चुटकी

साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहली शिखर वार्ता के बाद Xiaomi स्मार्टफोन गिफ्ट में दिया है. हालांकि गिफ्ट में मोबाइल फोन मिलने के बाद दोनों नेता इस फोन की शेफ्टी को लेकर हंसी मजाक करते नजर आए. दरअसल योनहाप न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, जब दोनों राष्ट्रपति एक दूसरे के साथ गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे थे तब शी जिनपिंग ने ली जे म्युंग को चीन की दिग्गज टेक कंपनी Xiaomi के बनाए गए दो स्मार्टफोन भेंट किए, जबकि इस फोन का डिस्प्ले साउथ कोरिया में बनाया गया था.

गिफ्ट वाले स्मार्टफोन को देखकर चुटकी ली, "क्या इसकी लाइन सुरक्षित है?". इसप शी जिनपिंग ने एक दुभाषिया के माध्यम से उत्तर दिया, "आप जांच सकते हैं कि इसमें कोई पिछला दरवाजा (बैकडोर) है या नहीं."

रिपोर्ट के अनुसार शी जिनपिंग ने म्युंग को गिफ्ट में "स्टडी के चार खजाने" भी दिए हैं, जो पारंपरिक लेखन और पेंटिंग टूल्स का एक सेट है जिसमें स्याही ब्रश, कागज, स्याही और चीनी सुलेख में उपयोग किए जाने वाले स्याही पत्थर शामिल हैं.

इसके बदले में, ली म्युंग ने शी जिनपिंग को टॉप कैटेगरी के टोरेया न्यूसीफेरा लकड़ी से बना एक गो बोर्ड दिया. साथ ही एक गोल " नाजोनचिल्गी" लैकरवेयर ट्रे भेंट की. नाजोनचिल्गी एक पारंपरिक कोरियाई हस्तशिल्प है जो वस्तुओं को सजाने के लिए रंगीन शैल इनले का उपयोग करता है. शी जिनपिंग ने हाथ में गो बोर्ड लेते हुए कहा, "यह बहुत बढ़िया है. बहुत बढ़िया. धन्यवाद." दोनों नेताओं को गो बोर्ड गेम का शौकीन माना जाता है.

इसके अलावा शी जिनपिंग की पत्नी, पेंग लियुआन के लिए, ली ने चांदी के कप और पौष्टिक क्रीम और आई क्रीम के एक सेट के साथ एक चांदी के हैंडल वाला चायदानी गिफ्ट किया. शी ने पूछा कि क्या यह कॉस्मेटिक महिलाओं के लिए हैं, इस पर ली की हंसी छूट गई.

वहीं ली की पत्नी और साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी किम हे क्यूंग को पारंपरिक चीनी चाय का सेट गिफ्ट में मिला.

शी जिनपिंग ने एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस सप्ताह 11 वर्षों में अपनी पहली साउथ कोरिया यात्रा की थी. यहां दक्षिणपूर्वी शहर ग्योंगजू में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया.

