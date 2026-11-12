समंदर के ऊपर चीन बना रहा दुनिया का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज, 29 KM लंबाई, 350 किमी की स्पीड से दौड़ेगी ट्रेन

चीन दुनिया में समंदर के ऊपर सबसे लंबा रेलवे पुल बना रहा है जिसके ऊपर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन भागेगी. अक्टूबर में हांगझोउ खाड़ी के इस समुद्री रेलवे पुल के नॉर्थ चैनल स्पैन पर अंतिम वेल्डिंग पूरी हो गई. इसे दुनिया के सबसे लंबे समुद्री रेलवे पुल के निर्माण में एक अहम पड़ाव माना जा रहा है. चीनी सरकार का कहना है कि इसका लगभग 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. 29.2 किलोमीटर लंबे इस पुल के जरिए हांगझोउ खाड़ी के ऊपर से दो रेलवे ट्रैक गुजरेंगे. इसे 350 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों के लिए डिजाइन किया गया है.

यह पुल नानटोंग-निंगबो हाई-स्पीड रेलवे का एक अहम हिस्सा है. खुद नानटोंग-निंगबो हाई-स्पीड रेलवे चीन के "आठ वर्टिकल और आठ हॉरिजॉन्टल" हाई-स्पीड रेल नेटवर्क का अहम हिस्सा है. इस लाइन पर 11 स्टेशन होंगे और यह कई पुरानी रेलवे लाइनों से जुड़ेगी.

क्यों सबसे खास है यह समुद्री रेलवे ब्रिज?

चाइना डेली की रिपोर्ट के अनुसार हांगझोउ खाड़ी क्रॉस-सी रेलवे ब्रिज का कुल काम अब 90 परसेंट से ज्यादा पूरा हो चुका है. प्रोजेक्ट हेड का कहना है कि वह बड़े स्ट्रक्चर वाले काम से अब आखिरी चरण में पहुंच रहे हैं, मुख्य ढांचा पूरा कर रहे हैं और ब्रिज डेक सिस्टम लगा रहे हैं.

इस पुल में तीन मुख्य चैनल पुल हैं- नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ. साथ ही कम गहरे और गहरे पानी के ऊपर बने एप्रोच पुल भी हैं. एप्रोच पुल का हिस्सा लगभग 26 किमी का है और वह तैयार है. नॉर्थ चैनल ब्रिज एक तारों से टिका पुल है. इसका बीच का हिस्सा 450 मीटर लंबा है. प्रोजेक्ट हेड के मुताबिक दुनिया में बन रहे किसी भी हाई-स्पीड रेलवे पुल में इतना लंबा हिस्सा अभी तक नहीं बना है. पुल का यह नॉर्थ चैनल कुल 932.7 मीटर लंबा है. इसमें नीचे स्टील का डिब्बा जैसा ढांचा है और ऊपर स्टील की जाली लगी है.

चाइना रेलवे मेजर ब्रिज इंजीनियरिंग ग्रुप के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर वांग यिनफेंग ने कहा, "450 मीटर लंबा हिस्सा बनाना बहुत बड़ी चुनौती है. सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि इतने लंबे पुल को मिलीमीटर तक बिल्कुल सीधा रखना है, क्योंकि हाई-स्पीड ट्रेन के ट्रैक को यही सटीकता चाहिए."

साउथ चैनल ब्रिज 17 अक्टूबर को जुड़ गया था, जबकि सेंट्रल चैनल ब्रिज के नवंबर के आखिर तक जुड़ने की उम्मीद है. अक्टूबर में नॉर्थ चैनल का हिस्सा जुड़ गया है, तो मजदूर अब पुल पर बाकी सामान लगाने और बिना गिट्टी वाला ट्रैक बिछाने पर ध्यान देंगे.

इस पुल को बनाना मुश्किल क्यों है?

हांगझोउ खाड़ी में तेज ज्वार, तेज बहाव और तेज हवा की वजह से पुल बनाना बहुत मुश्किल था. नॉर्थ चैनल वाली जगह पर पानी कम गहरा है, इसलिए मजदूरों को स्टील के गर्डर लगाने के लिए ज्वार के समय का ध्यान रखना पड़ा और तेज बहाव से भी निपटना पड़ा. वांग यिनफेंग ने यह बात बताई. समुद्र की इन मुश्किल हालात से निपटने के लिए प्रोजेक्ट टीम ने एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें पुल और ट्रैक को एक साथ सीध में रखा गया. बनाने और जोड़ने के दौरान स्मार्ट डेटा और लगातार लाइव मॉनिटरिंग से यह पक्का किया गया कि पुल जुड़ते समय बिल्कुल सही जगह पर हो.

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